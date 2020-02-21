Konya Şehir Hastanesi çevresini oksijene doyuracak (1) - KONYA - Son Dakika

Yapımı süren Konya Şehir Hastanesi'nin bahçesine dikilen 5 bin fidan, çevrenin havasını değiştirecek.

Büyük kısmı tamamlanan ve bu yıl hizmet vermesi beklenen şehir hastanesi, İç Anadolu'yu sağlık üssü haline getirecek. 412 bin metrekare kapalı alana, bin 1250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek.

Konya'yı sağlık üssü haline getirecek hastanenin bahçesine Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle dikilen 5 bin fidan ile hastalar oksijene doyacak.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin çok özel donanımlarla hizmete hazırlandığını söyledi.

Hastanenin temelinin 2016 yılında atıldığını dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Hastane 838 yataklı iken Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat Konya'ya bunun yetersiz geleceğini ifade etmesi üzerine bu sayı 1250'ye çıkartıldı. Bir hastanenin olmazsa olmazı dediğimiz kalp ve damar bölümü ile onkoloji servisi de projeye ilave edilmiş oldu. İnşallah bu yıl içerisinde hastane hizmet vermeye başlayacak. Bugüne kadar 50 tırın üzerinde donanım malzemesi geldi. Hasta odaları ve doktor servislerimiz tamamlanmış durumda. Hasta ve yakınları hiçbir zorluk çekmeden son derece güzel bir hizmet alacak."

"Hastane bahçesine 5 bin fidan dikildi"

Toprak, hastanenin geniş bir alana yayıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden hastaneyi yeşillendirmeyi kendimize görev olarak kabul ediyoruz. Peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri de son derece önemli. Tam anlamıyla güzel bir görsellik ve çevre düzenlemesiyle hizmete girmesi için hastane bahçesine 5 bin fidan dikildi. Öte yandan Cumhurbaşkanımıza '3 milyon ağaç' diye söz vermiştik ama tohumları da katarsak 8 milyon civarında ağaç dikmiş olduk. Bu gerçekten çok büyük bir sayı."

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da hastanenin bölgeye ciddi anlamda hizmet vereceğini belirterek, "Hastanemizde tedavi gören hasta ve refakatçileri ile sağlık çalışanlarımızın yeşil ve huzurlu bir ortamda bulunmalarına imkan sağlayacak ağaçlarımız, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakma adına önemlidir." diye konuştu.