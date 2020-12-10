Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti

Pandemi döneminde temiz hastane olarak ayrılan ve şu anda yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet veren Şehir Hastanesi, pandemi dışı hastaların sağlık üssü haline geldi

KONYA - Konya'da Ağustos ayı başında hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesinde 4 aylık dönemde 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet veren Şehir Hastanesi, pandemi dışı hastaların gönül rahatlığıyla yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

Korona virüs (Covid-19) salgını Konya'da dönem dönem yoğun olarak yaşandı. Şehir Hastanesinin önemi pandemi ile birlikte ortaya çıktı. Hasta sayısının oldukça arttığı bir dönemde, 5 Ağustos 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesi adeta ilaç oldu. Kentteki eski hastanelerde pandemi hastalarının tedavileri devam ederken, pandemi dışı hastalar için Şehir Hastanesi temiz hastane olarak ayrıldı. Poliklinik, acil, doğum ve ameliyat hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü hastane, pandemi dışı hastaların gönül rahatlığıyla yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

4 ayda 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti

Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil muayene sayısı ise 87 bin 844 olarak kayıtlara geçti. Hastanede 4 aylık hizmet döneminde 13 bin 753 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 479'unu özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bu yana bin 866 doğum gerçekleştirildi. 4 aylık dönemde hastanede yatan hasta sayısı ise 15 bin 290 olarak gerçekleşti.

Toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak

Kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, 838 yataklı ilk etabıyla hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar da 2. etabı olan bin 250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edecek. Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin metrekare kapalı alana sahip, 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 İyot Tedavi Birimi, 17 Yanık Merkezi olmak üzere, 838 yatakla kadın doğum ve çocuk ve genel hastane olarak hizmet veriyor. Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Açılacak onkoloji ve KVC birimleri ile toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak.