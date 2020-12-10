Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti

10.12.2020 13:02

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti Pandemi döneminde temiz hastane olarak ayrılan ve şu anda yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet veren Şehir Hastanesi, pandemi dışı hastaların sağlık üssü haline geldi Konya'da Ağustos ayı başında hizmet vermeye başlayan...

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti

Pandemi döneminde temiz hastane olarak ayrılan ve şu anda yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet veren Şehir Hastanesi, pandemi dışı hastaların sağlık üssü haline geldi

KONYA - Konya'da Ağustos ayı başında hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesinde 4 aylık dönemde 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet veren Şehir Hastanesi, pandemi dışı hastaların gönül rahatlığıyla yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

Korona virüs (Covid-19) salgını Konya'da dönem dönem yoğun olarak yaşandı. Şehir Hastanesinin önemi pandemi ile birlikte ortaya çıktı. Hasta sayısının oldukça arttığı bir dönemde, 5 Ağustos 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesi adeta ilaç oldu. Kentteki eski hastanelerde pandemi hastalarının tedavileri devam ederken, pandemi dışı hastalar için Şehir Hastanesi temiz hastane olarak ayrıldı. Poliklinik, acil, doğum ve ameliyat hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü hastane, pandemi dışı hastaların gönül rahatlığıyla yönlendirildiği bir sağlık üssü haline geldi.

4 ayda 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti

Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar 342 bin 149 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil muayene sayısı ise 87 bin 844 olarak kayıtlara geçti. Hastanede 4 aylık hizmet döneminde 13 bin 753 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 479'unu özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bu yana bin 866 doğum gerçekleştirildi. 4 aylık dönemde hastanede yatan hasta sayısı ise 15 bin 290 olarak gerçekleşti.

Toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak

Kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, 838 yataklı ilk etabıyla hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar da 2. etabı olan bin 250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edecek. Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin metrekare kapalı alana sahip, 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 İyot Tedavi Birimi, 17 Yanık Merkezi olmak üzere, 838 yatakla kadın doğum ve çocuk ve genel hastane olarak hizmet veriyor. Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Açılacak onkoloji ve KVC birimleri ile toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak.

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti
Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti
Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti
Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti

Şehir Hastanesi, Poliklinik, Hastane, Konya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada         
11:04
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Şehir Hastanesi'nde 4 ayda 342 bin hastaya poliklinik hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei