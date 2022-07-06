Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren saldırgan aynı silahla intihar etti

06.07.2022 15:04

Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda başka bir hastanenin güvenlik görevlisi olan saldırgan, kardiyoloji doktorunu silahla saldırarak yaraladı. Saldırgan, daha sonra aynı silahı kullanarak intihar etti.

Bugün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

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