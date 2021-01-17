Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı

17.01.2021 16:05

Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Ogün Erşen, pankreas kanserinin kapalı ameliyatının Türkiye'de nadir yerlerde yapılmaya başlandığını belirterek, bu ameliyatın Konya Şehir Hastanesinde ilk defa yapıldığını söyledi.

Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı

KONYA - Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Ogün Erşen, pankreas kanserinin kapalı ameliyatının Türkiye'de nadir yerlerde yapılmaya başlandığını belirterek, bu ameliyatın Konya Şehir Hastanesinde ilk defa yapıldığını söyledi.

Konya Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Ogün Erşen, hastanenin Genel Cerrahi Kliniği altında yan dal kliniklerinin mevcut olduğunu ifade ederek, bu yan dal kliniklerinin nadir yerlerde açılmaya başlandığını kaydetti. Konya'da da artık Şehir Hastanesi ile birlikte ilk defa yan dal kliniklerinin aktif bir şekilde faaliyet verdiğini aktaran Op. Dr. Ogün Erşen, "Gastroenterolojik cerrahi ve cerrahi onkoloji yani kanser cerrahisi ve mide-bağırsak cerrahisi olarak yan dal servislerimiz hizmet veriyorlar. Bu yan dal servislerimizde ileri evre kanserler veya nadir görülen kanserler veya hastaya küçük kesiklerle yapılan kapalı ameliyatların yapıldığı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler Türkiye'de nadir şekilde yapılmakta" dedi.

"Konya'da, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Şehir Hastanesinde ilk defa bu ameliyat yapıldı"

Hastaneye sarılık, kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle başvuran hastalarından Murat Bilgin'in pankreasında kitle mevcut olduğunu dile getiren Dr. Ogün Erşen, "Bu kitleler farklı şekilde belirti verebiliyor. İdrarında koyulaşma, sarılık, halsizlik, kilo kaybı, karın ağrısı gibi. Bazen de tamamen sinsi, bulgusuz, belirtisiz şekilde seyredebiliyorlar. Genç hastalarda, yaşlı hastalarda farklı hasta gruplarında da olabiliyor. Bu tip hastalıklarda hastanın tanısını, teşhisini koyduktan sonra hastaları ameliyat ve kemoterapiye veya radyoterapiye yönlendirmek gerekiyor. Eşi de hemşiremiz olan, kendisi de acil tıp sekreteri olan hastamız. Bize sarılık, kilo kaybı, halsizlik şikayetleriyle geldi. Bu şikayetler sonucu yaptığımız tetkiklerde pankreasta bir kitle olduğunu tespit ettik. Bu kitleye yönelik incelemelerimizde kitlenin kanser şüphesi yüksek ihtimalde olduğu için ameliyat ettik. Bu ameliyatta normalde 3 organın çıkarıldığı bir prosedür uygulanması gerekirken biz hastamızda mideyi koruyacak şekilde ameliyat yaptık. Yani sadece iki organı çıkardık ve bu ameliyatı kapalı bir şekilde yaptık. Bu hastalıkta ameliyatı açık bir şekilde yaptığımız zaman hasta ameliyat sonrası toparlanması, yürümesi, ağrıları çok daha şiddetli olurken kapalı ameliyatta, ameliyattan hemen sonra su içmeye, yemek yemeye başladı. Hızlı bir şekilde hastamız toparladı. Pankreas kanserinin kapalı ameliyatı Türkiye'de nadir yerlerde yapılmaya başlandı. Konya'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde Şehir Hastanesi'nde ilk defa bu ameliyat yapıldı" şeklinde konuştu.

"Şehir Hastanesi'ne gözü kapalı olarak geldik"

Konya Numune Hastanesi Acil Servisinde tıp sekreteri olarak görev yapan 41 yaşındaki Murat Bilgin, Şehir Hastanesinde 21 Aralık 2020 günü pankreas ameliyatı oldu. Hastalığın kendisinde önce kilo kaybıyla başladığını, daha sonra bulantı ve sarılığın eklendiğini belirten Bilgin, "Bunun üzerine kendi hastanemde bir ön tahlil yaptırdım. Ardından da doktorlarla tahlil sonuçlarını görüştüğümüzde ileri bir seviye hastaneye gitmem gerektiği söylendi. Bunun üzerine Şehir Hastanesi'nde Ogün hocamla birlikte görüştük. O da bize ameliyatla ilgili ayrıntıları anlattı. Hastalığın ilk evresinde olduğunu, o yüzden şanslı olduğumuzu söyledi. Ben de bir an önce ameliyatın yapılmasını istedim. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatın kapalı olması da herhalde bunda etkisi oldu. Şu anda kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum. Burada da Şehir Hastaneleri'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çok geniş, ferah alanlarda, çok rahat ederek bir ameliyat oldum. Başka bir yere de gitmeyi hiç düşünmedik. Şehir Hastanesi'ne gözü kapalı olarak geldik" diye konuştu.

Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı
Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı
Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı
Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı

Şehir Hastanesi, Türkiye, Kanser, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Konya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanserinin kapalı ameliyatı ilk kez yapıldı - Son Dakika


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