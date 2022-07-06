Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, aynı şehirdeki Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürüldü. Doktoru silahla vurarak öldüren Akçay saldırının ardından aynı silahla intihar etti.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

Hacı Mehmet Akçay'ın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİ VE SAĞLIK MÜDÜRÜ DE HASTANEYE GELDİ

Öte yandan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve yetkililer de hastaneye geldi.

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: ADLİ MAKAMLAR ARAŞTIRMASINI SÜRDÜRÜYOR

İnfial yaratan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.