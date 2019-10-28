Konya Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi, büyük ölçüde tamamlandı.

Kaba inşaatı tamamlanan ve 2020'de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesi, İç Anadolu'yu sağlık üssü haline getirecek. 412 bin metrekare kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet verecek.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

2020 Nisan'da açılacak

Hastanenin bölgeye ciddi anlamda hizmet vereceğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Bin 250 yataklı olarak planlanan Konya Şehir Hastanemizin yüzde 81'i tamamlandı. İnşallah 2020 yılının nisan ayında ya da en geç ortalarına doğru hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Konya'yı sağlık üssü haline getirecek hastane, çevre illerinden de çok sayıda hastayı burada ağırlayacak. Yurt dışından da hasta kabul edecek seviyede altyapı oluşturduk. Yine hastanemizde 244 yoğun bakım ünitesi olacak. 335 hekimimiz 330 poliklinikte hastalara hizmet verecek."

Yatakların büyük bölümü tek kişilik

Koç, hastanede kapsamlı onkoloji merkezi ile geniş kemoterapi alanlarının da yer alacağını belirterek, "Konya'dan, bölge halkına ve yurt dışından gelecek, yıllık 2 milyon civarında hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda mevcut yatakların büyük bir kısmı tek kişilik, geri kalanı da çift kişilik olarak planlandı. Öte yandan 48 ameliyathanemizden biri de ileri düzey diye tabir edilen hibrit ameliyathane olacak. İnşallah hastanemiz uluslararası sevide hizmet verecek bir altyapıya sahip olacak." diye konuştu.

"Yurt dışından hasta getirmeyi planlıyoruz"

Şehir Hastanesi inşaatının başlangıcından itibaren uyumlu bir ekiple çalıştıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"İnşaatı devam eden hastanemizi aşama aşama takip ediyor ve sorunsuz bir şekilde milletimizin hizmetine açma hedefi ile hareket ediyoruz. Özel ve devlet hastanelerimiz ile yurt dışından hasta getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 16 kamu, özel ve üniversite hastanemiz, yurt dışından hasta kabulü alacak şekilde sertifikalarını tamamlamıştır. Şehir Hastanemiz de 17'nci hastane olarak buna katkı sağlayacaktır."