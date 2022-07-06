Konya Şehir Hastanesi'nde saldırgan doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler... - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırgan doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...

06.07.2022 16:10

Konya Şehir Hastanesi'nde başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mahmut Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Saldırı sonrası hastanedeki panik anları cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte feci bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre Yunan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya ile tartışmaya başladı.

DOKTORU SİLAHLA VURDU

Tartışma sonrasında doktoru silahla vuran Mehmet Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

Öte yandan, saldırının gerekçesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırganın Mehmet Akçay'ın annesinin 1 ay önce kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Akçay'ın annesinin ölümünden doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Duyanları üzüntüye boğan olayla ilgili ilk görüntüler de ortaya çıktı. Konya Şehir Hastanesi'nde diğer sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin, olayın gerçekleşmesinin ardından panik içerisinde sağa sola kaçıştıkları görülüyor. Hastane çalışanlarının panik anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

YORUMLAR
500
Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Şehir Hastanesi'nde saldırgan doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler... - Son Dakika


Son Dakika
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:33 Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 18:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Şehir Hastanesi'nde saldırgan doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement