Konya Şehir Hastanesi'nde saldırgan doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...

Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte feci bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre Yunan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya ile tartışmaya başladı.

DOKTORU SİLAHLA VURDU

Tartışma sonrasında doktoru silahla vuran Mehmet Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile Akçay ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

Öte yandan, saldırının gerekçesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırganın Mehmet Akçay'ın annesinin 1 ay önce kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Akçay'ın annesinin ölümünden doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Duyanları üzüntüye boğan olayla ilgili ilk görüntüler de ortaya çıktı. Konya Şehir Hastanesi'nde diğer sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin, olayın gerçekleşmesinin ardından panik içerisinde sağa sola kaçıştıkları görülüyor. Hastane çalışanlarının panik anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.