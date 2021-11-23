Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu - Son Dakika

Akşehir'in yarenlik kültürüyle beraber 1960'lı yıllarda daha iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Türkiye'den Almanya'ya işçi akını durumunun ele alındığı oyunda; önce misafir olarak çağrılan insanların daha sonra deformasyona uğraması ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konusu ele alınıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir Adli Yargı Komisyon Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci ve belediye meclis üyelerinin de izlediği oyun Akşehirlilerden tam not aldı.