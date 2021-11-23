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Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu - Son Dakika

Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu

23.11.2021 15:13
Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu

Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Alpay Aksum'un üstlendiği oyun Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Akşehir'in yarenlik kültürüyle beraber 1960'lı yıllarda daha iyi bir yaşam kurabilmek amacıyla Türkiye'den Almanya'ya işçi akını durumunun ele alındığı oyunda; önce misafir olarak çağrılan insanların daha sonra deformasyona uğraması ve uyumsuzluk gibi nedenlerle kovulması konusu ele alınıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir Adli Yargı Komisyon Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci ve belediye meclis üyelerinin de izlediği oyun Akşehirlilerden tam not aldı.

Konya Şehir Tiyatrosu Misafir Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu

Bilgesu Erenus, Almanya, Akşehir, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya Şehir Tiyatrosu 'Misafir' Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Şehir Tiyatrosu "Misafir" Oyununu Akşehirlilerle buluşturdu - Son Dakika
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