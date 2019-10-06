Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda 4 oyun sahneleyecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda dört oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

Sezon açılışını yarın yapacak Konya Şehir Tiyatrosu, ilk oyununda Dostoyevski'nin dünya klasiklerinden "Suç ve Ceza" ile seyircinin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Bilge Emin'in üstlendiği oyun, 7-8-14-15-21-22 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrosu, 11-12 Ekim'de yönetmenliğini Özer Tunca'nın yaptığı, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" romanından uyarlanan oyunu sahneleyecek. Oyunda, görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesi anlatılacak.

Annesi ile bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek uzun yolculuğa çıkan küçük balığın maceralarının anlatıldığı, yazar Samed Behrengi'nin kitabından uyarlanan "Küçük Kara Balık" adlı oyun, 24-25-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30 ve 13.30'da seyirci karşısına çıkacak.

Fransız komedi yazarı Moliere tarafından 1668 yılında yazılan ve aynı yıl sahnelenen "Cimri" adlı oyun, Konya Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenmeye bu sezon da devam edecek. 28- 29 Ekim'de saat 20.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde ilk gösterimi yapılacak oyun, çok zengin ve cimri bir adamın düştüğü gülünç durumları, tuhaf davranışları ve bundan çıkarılacak dersleri konu alıyor.

Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi ile Konya Tren Garı ve online olarak www.sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabilecek.