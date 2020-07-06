Konya şehir turlarıyla yakından tanınıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin şehri daha yakından tanıması için üstü açık çift katlı otobüsle şehir turları düzenlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyaretçilerin, uzman rehber eşliğinde tarihi ve kültürel noktaların tanıtıldığı panoramik turda, Konya tarihine yakından tanıklık ettiği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, turizm faaliyetlerinden olan şehir turu etkinliğinin, hijyen kuralları sağlanarak yeniden hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, uzman rehber eşliğinde katıldıkları panoramik otobüs turunda şehrin tarihi ve kültürel değeri bulunan 49 noktası hakkında eşsiz bilgilere sahip olurken unutamayacakları keyifli bir gün yaşıyor. Ziyaretçiler, Mevlana Türbesi, Alaaddin Camii, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Şems-i Tebrizi Türbesi, Sille gibi geçmişin izlerini taşıyan önemli noktaları gezme fırsatı buluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin otobüsle şehir turları, her gün 11.00, 14.00 ve 16.00 saatleri arasında Mevlana Meydanı Turizm Durağından başlıyor ve yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor."