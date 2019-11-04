Konya şehit düşen uzman çavuş, konya'da defnedildi

Şehit düşen uzman çavuş, Konya'da defnedildi

İZMİR'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da defnedildi.

2,5 aylık Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, dün eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Yaralı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Sancak Camiinde düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, protokol üyeleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Baba Ahmet Yaralı, oğlunun tabunun başına gelip, "Hakkını helal et paşam. Bir oğlum daha var. Onu canı da vatan için feda olsun." dedi. Törene katılanlara 'hakkınızı helal' edin diyen baba Yaralı, asker selamı vererek oğluna veda etti. Şehit Yaralı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Yediler Mezarlığı'na defnedildi.