Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı
13 dakika önce
KONYA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
KONYA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak son yolculuğuna uğurlandı
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