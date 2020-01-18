Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı

13 dakika önce

KONYA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak son yolculuğuna uğurlandı

Konya şehit piyade sözleşmeli er fevzi altınayak son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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