Son Dakika Haberleri: Konya şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Konya şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

57 dakika önce

Konya'ya şehit ateşi düştü (4)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü (4)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Ayakta güçlükte duran şehit babası Erol Sarı'ya yakınları yardımcı oldu. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sarı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Konya şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Hastanesi, Yasin Sarı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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