Konya Şeker, 2019'da 32 çeşit ürüne 2 milyar 547 milyon liralık ödeme yaptı - Son Dakika

2000'li yılların başında sadece şeker pancarı alımı yapabilen ve üreticisine 50 milyon 894 bin lira ürün bedeli ödeyebilen Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 Türk lirası ödeme yaptı.

Konya Şeker'den yapılan yazılı açıklamada, Konya Şeker'in bölgede üretilmeyen fındık ve Antep fıstığı hariç tarımsal girdilerin tamamını bölge üreticisinden temin ettiği, sözleşmeli ürettirdiği ürünler için avans desteği verdiği ve toplam ürün bedelinin yaklaşık üçte birini daha ürünü teslim almadan üreticiye avans olarak verdiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, daha çok tesis daha çok ürün diyerek yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alım yaptığımız tarımsal ve hayvansal girdi sayısı 32'ye ulaştı. Bunlardan bölgede yetişmeyen iki ürün dışındakileri bölge çiftçisinden temin ediyoruz. Fabrikalar, üretim tesisleri tarlaya atılan tohumlarla çalışıyor. Konya Şeker, 2000'li yılların başında yatırım stratejisini 'daha çok üreterek daha çok ürettirmek' olarak belirledi. 2019 yılında ise çiftçiden şeker pancarı, süt, besi (büyükbaş/küçükbaş),

yağlık ayçiçeği, fındık, mısır, patates, buğday, Antep fıstığı, soğan, yonca, sap balyası, üzüm, mısır silajı, havuç, elma, fasulye, nar, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek, tritikale, yağlık kanola, arpa, kavun, barbunya, bezelye, fiğ, karpuz, yem bezelyesi ve yulaf olmak üzere 32 kalem ürün aldı ve bunun karşılığında 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 Türk lirası ödeme yaptı."

Şekerin Konya'dan işlenerek çıkmasını hedeflediklerini ifade eden Konuk, açıklamasına şunları da ekledi:

"Şekerimizi çikolatanın, kekin, bisküvinin içinde daha katma değerli pazarladık. Bundan cesaret aldık, Konya'da üretilen veya üretilebilecek her ürünü katma değerli hale getirme hedefini önümüze koyduk ve büyük bir mesafe aldık. İnşallah yaptığımız iş şimdi çeşitlendi, hacimsel olarak da katlanarak büyüyecek ve bu bereketli topraklardan üreticimiz için daha çok zenginlik üreteceğiz."