Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor - Son Dakika

Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor

Ülke tarımının lokomotifi Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor, System.String[]

Ülke tarımının lokomotifi Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

2020-21 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 9 defa verdiği ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, şimdi de sulama avansı olarak 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'ncu avansını dağıtıyor. Dağıtımı bugün yapılacak ve nakit olarak ödenecek sulama avansı ile birlikte Konya Şeker, 2020-2021 kampanya döneminin başladığı mart ayından bu yana, 6 aylık bir periyotta üreticiye 10'uncu kez avans ödemesi yapmış olacak. Avanslar 28 Ağustos 2020 Cuma günü hesaplara yatacak. Son avansla birlikte Konya Şeker üreticilerine 2020-21 kampanya döneminde toplamda 298 Milyon 133 Bin 100 TL'lik ayni ve nakdi avans desteği sağlamış olurken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteği ile kümülatif olarak 520 milyon 45 bin 161 liraya ulaşacak. 25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk avans dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek, birinci önceliklerinin, üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker'in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı.

"Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmaktır"

Başkan Recep Konuk, Konya Şeker'in üreticiye ve üretene desteğinin devam edeceğini söyleyerek traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçinin kaybetmeyeceğini, ülkenin kaybedeceğini, milletin zora düşeceğini belirtti. Recep Konuk, Konya Şeker var olduğu sürece tarlaların sürüleceğini ifade ederek, "Ürünler susuzluktan üretici çaresizlikten boynunu bükmeyecek, milletimiz zora düşmeyecek. Üreticinin daha çok üretebilmesi ve ürettiğinden daha çok kazanabilmesi için üreticinin ürettiğini işleyecek yatırımlar kadar önemli olan husus tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Çünkü biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci önceliğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, karımıza kar katmak değil. Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamaktır. Bir şahıs şirketinin, bir sermaye şirketinin başarı ölçütü karlılıktır. Bizim başarı ölçütümüz ise tarladaki üretimin aksamadan sürmesi, üreticimizin ekerken de, biçerken de, sökerken de bir başına, desteksiz kalmaması ve en önemlisi emeğinin karşılığını almasıdır. Bizim için ticari bilançonun pozitif sonuçlanması, gelecekte üreticinin daha çok üretmesi için kurumumuza yeni imkanlar ve kabiliyetler kazandıracak olmasından ibarettir. Başkaları için ticaret, sanayi daha çok kazanmak için amaç, bizim için ise yatırımlar, sanayi, ticaret üreticimizin daha çok üretebilmesi, ondan da öte üretmeye devam edebilmesi için araçtır" şeklinde konuştu.

"Allah'a şükür, Konya Şeker var, dert yok"

Konya Şeker'in başarı ölçütünün bilanço rakamları değil çiftçinin tebessümü ve mutluluğu olduğunu belirten Konuk, "Ne kadar çok çiftçi mutlu olur ise her bir çiftçinin mutluluğu ne kadar çok artarsa, biz de kendini o kadar başarılı sayan bir şirketiz. Biz servet biriktirmek, para biriktirmek amacında olan bir şirket değil, insan biriktiren bir şirketiz. O nedenle bizim gözümüz kulağımız üreticidedir. Üreticinin en ufak endişesi, bizim derdimiz olur. Üreticinin karşılaştığı her zorluk bizim aşmamız gereken zorluktur. Bizim yerimiz belli; üreticinin yanında, üretimi zorlayan, üreticiyi yoran her şeyin karşısındayız. Ne piyasalar, ne de zorluklar karşısında üreticimizi yalnız bırakmayız. Nitekim, ayçiçeği hasadı başladı, piyasalarda yaprak kımıldamadı, geçen cumartesi biz inisiyatif aldık, rakam açıkladık, alımları başlattık, bir de dipnot düştük, günlük fiyat hareketlerini izleyeceğiz dedik. Piyasaları günlük takibe aldık ve fiyatları güncelleyip yükselttik, üretici faturalar sıkıştırıyor dedi. Bugün de 44 milyon 381 bin TL tutarında sulama avansını verdik, toplam ayni ve nakdi avans desteğimizi 298 milyon 133 bin TL'ye kooperatif destekleri de dahil edildiğinde 520 milyon TL'ye ulaştırdık. Hasada kadar üreticinin masrafı çok. Allah'a şükür, Konya Şeker var, dert yok. Bu yaklaşımın, yani üreticinin refahına refah, mutluluğuna mutluluk katmak için çalışmanın sonucu ortadadır. Konya Ovasına dikilen 45 tesis o yaklaşımın eseri, şeker pancarının yanına eklenen ayçiçeğinden, mısıra, arpadan, buğdaya, patatesten süte, besiye 32 kalem tarımsal ürün üreticinin daha çok üretmesi için yapılan çalışmanın sonucudur" dedi. - KONYA

Recep Konuk, Konya Şeker, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor - Son Dakika Ekonomi

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