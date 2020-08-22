Konya Şeker ayçiçeği alımına başladı - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Kantarları açtık, enflasyonun 2 katının üzerinde bir fiyat artışıyla ayçiçeği alımlarına başladık." ifadesini kullandı.

Konya Şekerden yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeğinde hasat başlamasına rağmen piyasada hareketlilik yaşanmadığı belirtildi.

Üreticiyi mağdur etmemek için Konya Şekerin inisiyatif alarak fiyatları açıkladığı, piyasadaki duruma göre günlük fiyat opsiyonu seçeneğinin gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Konuk, "Herkes beklemeye geçti, biz inisiyatif aldık ayçiçeği üreticisinin kazanacağı fiyattan alımları başlattık. Üretici salgındı, hastalıktı bakmadı, üretime devam etti. Biz de ayçiçeği üreticisini enflasyona ezdirmedik, ayçiçeği fiyatlarında enflasyon oranının iki katından fazla artış yaptık, kantarları açtık, enflasyonun 2 katının üzerinde bir fiyat artışıyla ayçiçeği alımlarına başladık." ifadelerini kullandı.

Üreticinin ürününün tarlada kalmaması, hasat edilen ürünün panikle elden çıkarılmaması, tarladaki ürünün hasattaki gecikme nedeniyle firesinin artmaması için büyük alıcı olarak devreye girdiklerini vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında artıran Konya Şeker, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150 lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3 bin 304 lira, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 lira ödeyecek. Peşin alımlar için geçerli söz konusu fiyatların yanı sıra üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 lira, 60 gün vadede 100 lira, 90 gün vadede 150 lira ilave ödeme yapacak."

Konuk, bugün 9 kantarda ayçiçeği alımına başladıklarını belirterek, çiftçinin yanında ve milli üretimden yana olduklarını, çiftçiyi piyasa koşullarına ezdirmeyeceklerini bildirdi.