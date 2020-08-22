Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

KONYA Şeker, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında arttırarak, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150 lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3 bin 304 lira, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 lira ödeyecek.

Ayçiçeğine Ham Yağ Fabrikası yatırımını tamamlayıp, ilk ürün alımını gerçekleştirdiği 2012 yılından bu yana Türkiye'de en iyi fiyatı veren ve Konya'da ayçiçeği tarımının yaygınlaşmasını sağlayarak, yıllık üretimin 50 bin tonlardan 300 bin tonların üzerine çıkmasını sağlayan Konya Şeker, üretici lehine uyguladığı fiyat politikası ile ülkemizde piyasada belirleyici konumuna geldi.