Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı

KONYA Şeker, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında arttırarak, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150 lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3...

Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı, System.String[]

KONYA Şeker, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ayçiçeği taban fiyatına göre ayçiçeği alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25,25, 44 yağ için yüzde 24 oranında arttırarak, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3 bin 150  lira, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3 bin 304 lira, 8 nem 50 yağ ayçiçeği için 3 bin 536 lira ödeyecek.

Ayçiçeğine Ham Yağ Fabrikası yatırımını tamamlayıp, ilk ürün alımını gerçekleştirdiği 2012 yılından bu yana Türkiye'de en iyi fiyatı veren ve Konya'da ayçiçeği tarımının yaygınlaşmasını sağlayarak, yıllık üretimin 50 bin tonlardan 300 bin tonların üzerine çıkmasını sağlayan Konya Şeker, üretici lehine uyguladığı fiyat politikası ile ülkemizde piyasada belirleyici konumuna geldi.

9 NOKTADA ALIM YAPILACAK9 alım noktasında ayçiçeği alımı yapacak ve taban fiyatı açıklaması ile birlikte ürün bedellerini de alımdan sonra peşin ve 30, 60, 90 gün vadeli 4 seçenek şeklinde üreticiye ödeyecek. Ürün bedelinin dörtte birini 3 gün, bakiyesinin ödemesini 15 gün içinde gerçekleştireceği peşin ödemelerde ilan edilen fiyattan ödeme yaparken, 30, 60 ve 90 gün arasındaki vadelerde yapacağı ürün bedeli ödemelerinde çiftçinin mağdur olmaması için ürün bedeline vade farkı ilave edecek. Ton başına 30 gün vadeli alımda  artı 50 lira, 60 gün vadede artı 100 lira, 90 gün vadede artı 150 lira ilave ödeme yapacak. Buna göre de yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği baz alındığında ton başına peşin ödemede üreticisine 3 bin 304 lira ödeyecek. 30 gün vadede 3 bin 354 lira, 60 gün vadede 3 bin 404 lira, 90 gün vadede ise 3 bin 454 lira ödeme yapacak.KONYA, AYÇİÇEK ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; Konya'da 2009 yılında 40.207 ton yağlık ayçiçek üretimi yapılabilirken, Konya Şeker'in ilk alımı yaptığı 2012 yılında bu rakam 210.792 tona, 2019 yılında ise 298.674 tona yükseldi.Konya, ayçiçek ile özdeşleşen Tekirdağ'ın ardından ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ikinci konumda. 2019 verilerine göre Tekirdağ 342.299 ton üretim ile birinci, Konya 298.674 ton üretim ile ikinci, Adana 264.852 ton üretim ile üçüncü, Edirne 249.569 ton ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye genelinde ise ayçiçeği üretimi toplam 1.950.000 ton olarak gerçekleşti. Konya Şeker, 2019 yılında yaklaşık 80 bin ton ayçiçeği alımı yaptı ve ürün bedeli olarak üreticiye 212 milyon 502 bin 319 lira ödeme geçrçekleştirdi.RECEP KONUK: ÇİFTÇİNİN ALIN TERİ ÖNEMLİ PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, ayçiçek alım fiyatını, üreticinin alın terini karşılamasına yönelik belirlemeye çalıştıklarını söyleyerek, şunları ifade etti: "Erkenci bölgelerde ayçiçeğinin yüzde 60-70'i tamamlandı. Ancak piyasanın yönü henüz belli olmadı. Neden? Büyük alıcılar henüz konuşmadı. Birinin ilk adımı atması gerekiyordu ve o mesuliyeti de bu sene biz üstlendik. 'Susan sussun biz konuşuruz, inisiyatifi alır, ayçiçeği üreticisini koruruz' dedik ve fiyatlarımızı belirledik. Ayçiçeğinde fiyat belirlerken biz tek bir şeye bakıyoruz, açıkladığımız fiyat üreticinin alın terinin karşılığı ve üreticinin sahibi olduğu işletmenin ayakta duracağı bir fiyat olacak. Bizim baktığımız tek denklem budur. Yani üreticinin memnun olacağı ancak altın yumurtlayan tavuğun da heder olmayacağı optimum bir ürün fiyatı. Bizim baktığımız ve hassasiyet gösterdiğimiz husus budur. Biz bir üretici kuruluşuyuz ve biz sanayi tesislerimizi ve ticari faaliyetlerimizi üreticimize daha çok kazandırabilmenin aracı olarak görüyoruz. Bu sene de bu çerçevede bir fiyat belirledik. 2019 yılı enflasyon oranına baktık, üreticinin girdi maliyetlerini etkileyen kur hareketlerine baktık ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın açıkladığı bir önceki yılın fiyatlarına göre yüzde 25'in üzerinde bir ayçiçeği fiyatı belirledik. Açıkladığımız fiyat yüzde 11,76 olan yıllık enflasyon oranının 2 katından fazla, 2019 yılı ortalama dolar kurundaki artış oranıyla hemen hemen ayın seviyededir. Konya Şeker, Ham Yağ Fabrikası'nı üretime başlattığından beri ayçiçeği piyasasının etkin aktörüdür. Konya Şeker'in fiyat politikası sadece Konya üreticisi için değil ülkemizdeki tüm ayçiçeği üreticileri için önemlidir." Bu sene tüm sektörler gibi tarım sektöründe de zor bir süreç yaşandığını ifade eden Konuk, "Pandemi nedeniyle özellikle gıda ve tarım ürünlerinde uluslararası ticaretteki sınırlamaların devam edip etmeyeceği, yeni sınırlamaların gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Bu durumun ne kadar süreceği de henüz netlik kazanmadı. O nedenle biz ülke olarak kendimize yetecek kadar üretmek zorundayız. Bunun yolu da üretilenin kıymetinin bilinmesinden geçiyor. Üretici, salgına, sağlık risklerine rağmen üstüne düşeni yaptı, üretti. Biz de belirlediğimiz fiyatla o fedakarlığın kendi namımıza karşılığını vermeye çalıştık. Bir tarafa enflasyon rakamını koyduk, bir tarafa üreticinin mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerini etkileyen kur değişimlerini koyduk ve enflasyon oranının iki katının üstünde bir artış oranına denk, ortalama kurdaki artış oranında bir fiyat belirledik"dedi.


Konya Şeker, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
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