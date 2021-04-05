Torku ailesi kan bağışında bulundu - Son Dakika

Torku ailesi kan bağışında bulundu

05.04.2021 12:39
Torku ailesi kan bağışında bulundu, System.String[]

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk'un önderliğinde 2007 yılında başlatılan ve her yıl periyodik olarak devam eden Kan Bağışı Kampanyası'na destek veren Torku ailesi, salgın dönemi olmasına rağmen yüzlerce ünite kan bağışında bulundu.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk'un önderliğinde 2007 yılında başlatılan ve her yıl periyodik olarak devam eden Kan Bağışı Kampanyası'na destek veren Torku ailesi, salgın dönemi olmasına rağmen yüzlerce ünite kan bağışında bulundu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, ekonomideki etkinliğini, sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da taşıyan ve 2023 yılı vizyonuna uygun olarak dünyanın en büyük gıda şirketleri arasına girme hedefini ilan eden Konya Şeker, eğitimden sağlığa, spordan ağaçlandırmaya kadar birçok alanda adından söz ettirmeyi başarıyor ve örnek gösteriliyor.

Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç projesiyle Konya Ovasında yaklaşık 21 milyon ağacı toprakla buluşturan Konya Şeker, Üretene Sağlık projesiyle köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi.

Şirket, Organ Bağışı Kampanyası ile de Türkiye'de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaştı. Bundan dolayı da Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum sertifikası ile ödüllendirilen Konya Şeker, sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan Kan Bağışı Kampanyası'na da 2007 yılından bu yana devam ediyor. Kampanyaya bu yıl da şirketin kampüslerindeki tesislerde çalışanlar yoğun katılım gösterdi.

Şirketin merkez ve diğer yerleşkelerinde bu yılın ilk döneminde yüzlerce ünite kan bağışlanırken bugüne kadar Torku ailesinin bağışta bulunduğu kan miktarı da toplamda 4 bin 270 üniteye ulaştı.

"Kan bağışında kendi içimizde yarışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Torku ailesi olarak biz yarışmayı seven bir aileyiz. Üreticinin ekmeğini büyütmek için pazarlarda yarışıyor, daha çok ağaç dikmek için zamanla yarışıyor, hastanelerde, ameliyat masalarında kimse çaresiz kalmasın diye kan bağışında kendi içimizde yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker olarak kendilerinin bir duruşu, tavırlarının olduğunu belirten Konuk, "Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir, biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk, şunları kaydetti:

"İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, organ bağışı ve kan bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz. Organ Bağışı Kampanyası ile Türkiye'de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaşmış, bundan dolayı da Konya Şeker, Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum sertifikası ile ödüllendirilmişti. Sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan Kan Bağışı Kampanyası da kesintisiz devam ediyor."

"Duruş ve tavrımız sadece ekonomik alanla sınırlı değil"

Torku ailesinin gerek organ bağışı gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyetin ve her bir çalışanın gönülden katılımının, bu ülkeye ve insanına gösterdiği sevgisinin bir işareti olduğunu vurgulayan Konuk, "Torku ailesi olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir. Biz, sosyal hayatta da, sosyal sorumluluk projelerimizde de aynı duruş ve tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Bu anlayışımız, sosyal sorumluluk projelerimize de damga vuran anlayıştır. Ağaçlandırma bunlardan sadece biridir. Organ bağışı, eğitim bunlardan bazılarıdır. Kan bağışı da aynı duruşun ve tavrın bir sonucudur. Bu ailenin en büyük özelliği, sorunlara duyarlı olmak ve çözümüne katkıda bulunmaktır. Kan bağışı aslında ihtiyacı olan bir insana el uzatmaktır, ihtiyacı olanın yardım çağrısını duymak, hatta çağrı gelmeden ihtiyacı olan olabilir diyerek tedbiri baştan almaktır, ihtiyaç anında ise çaresizliğin çaresi olmaktır, milletimizin derdine derman olmaktır." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker'in ülkenin her türlü sevincine ve kederine ortak olduğunu ifade eden Konuk, şöyle devam etti:

"Biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, organ bağışı ve kan bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin çağrısına ihtiyaç kalmadan onların yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz."

Torku ailesi kan bağışında bulundu
Torku ailesi kan bağışında bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Torku ailesi kan bağışında bulundu - Son Dakika


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