Konya Şeker'den 44 milyon lira avans ödemesi

KONYA Şeker, pandemiye rağmen üretimlerini sürdürme mücadelesi veren üreticilerine, 44 milyon 381 bin lira avans ödemesi yapacak.

Konya Şeker, 2020- 2021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 9 defa verdiği ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlarken, şimdi de sulama avansı olarak 44 milyon 381 bin liralık 10'uncu avansı dağıtıyor. Dağıtımı bugün yapılacak ve nakit olarak ödenecek sulama avansıyla birlikte Konya Şeker, 2020- 2021 kampanya döneminin başladığı mart ayından bu yana, 6 aylık periyotta üreticiye 10'uncu kez avans ödemesi yapmış olacak. Avanslar, bugün saat 17.00'de üreticinin hesabına yatacak. Son avansla üreticilere 2020-2021 kampanya döneminde toplam 298 milyon 133 bin 100 lira ayni ve nakdi avans desteği sağlanırken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteğiyle kümülatif olarak 520 milyon 45 bin 161 liraya ulaşacak.