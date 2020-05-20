Konya Şeker'den 6 milyon lira bayram avansı - Son Dakika

Konya Şeker'den 6 milyon lira bayram avansı

Konya Şeker A.Ş.'nin bayram avansı almak isteyen üreticilerinin hesabına 6 milyon 244 bin 700 TL yatırdığı, bu kampanya döneminde ayni ve nakdi avans miktarının 155 milyon 844 bin 740 TL olduğu bildirildi.

Konya Şeker'den 6 milyon lira bayram avansı, System.String[]

Konya Şeker A.Ş.'nin bayram avansı almak isteyen üreticilerinin hesabına 6 milyon 244 bin 700 TL yatırdığı, bu kampanya döneminde ayni ve nakdi avans miktarının 155 milyon 844 bin 740 TL olduğu bildirildi.


Dini bayramlar öncesinde üreticisinin bayramları maddi kaygılardan uzak geçirebilmesi için Bayram Avansı ödemesinin kurumsal gelenek haline getiren Konya Şeker, 6 milyon 244 bin 700 TL tutarındaki Bayram Avansını bugün üreticilerin hesabına yatırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, normal bir süreçte olmadığımızı, sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı, bütün insanlığı etkileyen pandemi sürecinin yaşandığını, süreçten çiftçinin de etkilendiğini, tehlike ve sağlık riskine rağmen üretim faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, bu tarladaki tapandaki üretim seferberliğinde, gıda güvenliğimizi teminat altına alma mücadelesinde Konya Şeker'in çiftçiyi en baştan beri hiç yalnız bırakmadığını söyledi.


Ekonominin ve hayatın seyrine Konya Şeker'in tarladan baktığını ve bakmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Recep Konuk, "Bakış açınız üretimin merkezinden olunca çareleriniz, destekleriniz de ona göre olur. Üreticinin sağlığını düşünürsünüz. Tohumun toprakla buluşması için eksik varsa tamamlamakla kendinizi yükümlü sayarsınız. Ürünün gelişimine en az üretici kadar göz kulak olursunuz. Üretmekten başka derdi olmayanın hasada kadar yanında olur hasat sevincini birlikte yaşarsınız. Üreticinin tarlada kafasının rahat olması için hayatın zorluklarının paylaşabileceğiniz kısmını paylaşırsınız. Herkesin olan bayramları üreticinin de maddi kaygılardan uzak karşılaması için elinizden geleni yaparsınız. Üretimin her safhasında ayni ve nakdi avanslarla destek olur, bayram neşesinin yokluk nedeniyle hiçbir üreticinin evinden eksik olmaması için bayram öncesi alışverişini düşünür gereğini yaparsınız" dedi.


"Israrla ve tavizsiz savunduğumuz husus üretim ve daha çok üretimdir"


Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bütün dünyada ekonomilerin ve ticaretin yavaşladığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde geleceğe yönelik tek kesin tahminin gıdada kendi kendine yeterliliğin ulusal güvenlik ve toplumsal huzur açısından hayati önemde olacağına dair tahminlerdir diyen PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk şunları söyledi: "Tarımsal üretimin önemine dair Konya Şeker olarak bizim kurumsal duruşumuz konjonktürden bağımsızdır. Bizim ısrarla ve tavizsiz savunduğumuz husus üretim ve daha çok üretimdir. Bu iddiamızın kaynağı bereketli topraklarımız, dayanağı ise kabiliyet ve becerisine güvendiğimiz çiftçilerimizdir. Bu ülkenin toprakları ve o toprakları alın teriyle ıslatan çiftçi ülkemizin gıda güvenliğini eksiksiz sağlayabileceği gibi ülkemizin eline dünya milletleriyle yarışında gıda ihracatı gibi güvenilir, sağlam ve her zaman iş yapacak bir kozu da sağlayabilecek yetkinliktedir. Bunun için gereken tek şey üreticinin üretirken tarlada desteksiz kalmamasıdır. Biz kurum olarak bu sene de her sene yaptığımızı yapıyor, zaman anormal olsa dünya olağan üstü zamanlardan geçse de kendi geleneksel duruşumuzu sergiliyoruz. Salgındı, zorluktu bakmıyor, üreticimizi bayramda parasız, tarlada yalnız bırakmıyoruz. 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Bayram Avansı almak isteyen üreticilerimizin hesabına 6 milyon 244 bin 700 TL Bayram Avansını yatırdık, bu yatırdığımız avans ile birlikte 2020-2021 kampanya döneminde ayni ve nakdi avans desteğimiz 155,8 milyon TL'yi buldu. Şartlar ne olursa olsun çiftçi kuruluşu Konya Şeker üreticiyi desteksiz bırakmaz. Konya Şeker'de önce üreticiye ve üretime destek planlanır, ondan sonra diğer işlere bakılır. Önümüz Ramazan Bayramı, bu topraklardaki herkes gibi üreticinin de bayramları kaygıdan, hele hele maddi kaygılardan uzak karşılamaya hakkı var. Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle bayramlarını buruk geçirmeleri gibi bir endişeye kapılmasına Konya Şeker olarak biz müsaade edemeyiz, bugüne kadar etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Dün gece Kadir Gecesini idrak ettik. Tüm üreticilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Kadir Gecesi ile birlikte rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın da son günlerini idrak edeceğiz ve inşallah bayrama sağlık ve huzur içinde erişecek, bayram sonrasında da en kısa sürede salgını da yenerek Kurban Bayramı'na Ramazan Bayramının coşkudan uzak kalmamız nedeniyle oluşan hüznünü de telafi edecek şekilde hazırlanacağız. Bu sene bayram belki biraz mesafeli geçecek ama şunu zaten bütün çiftçilerimiz çok iyi bilir, bizim gönlümüz birdir ve her daim beraberiz. Konya Şeker olarak bizim üreticilerimize karşı vazifemiz onlara el uzatmak, onların ihtiyaçlarını kurumun imkanları çerçevesinde karşılamaktır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, Yüce Allah'ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, aileleri ile birlikte tüm üreticilerimizin mübarek Ramazan Bayramını sağlık sıhhat duasıyla kutluyorum." - KONYA

Konya Şeker, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den 6 milyon lira bayram avansı - Son Dakika Ekonomi

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