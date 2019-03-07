Konya Şeker'den Çiftçilere Mali Destek
1 saat önce
Konya Şeker toplamda 893 milyon lira tutarındaki pancar bedelinin 273 milyon lirasını üreticiye ödemeye başlayacak.
Konya Şeker
toplamda 893 milyon lira tutarındaki pancar bedelinin 273 milyon lirasını üreticiye ödemeye başlayacak.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk
, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 - 2019 kampanya dönemi pancar paralarının 8 Mart
Cuma günü itibariyle çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi.
Açıklamanın devamında Konuk, 893 milyon liralık pancar parasının 619 milyon lirasının bugüne kadar avanslarla ödendiğini anımsattı.
Yapılan mali ödemelerle üreticinin yüküne omuz verdiklerini ve üreticiyi ezdirmediklerini belirten Konuk, şunları kaydetti:
"Konya Şeker ve Çumra
Şeker fabrikalarındaki kampanya döneminin bitiminin üzerinden 1 ay bile geçmeden 619 milyon lirasını avans olarak ödediğimiz toplamda 893 milyon lira tutan pancar bedelinin geriye kalan 273 milyon 370 bin lirasını da 8 Mart Cuma günü ödemeye başlıyoruz. Konya Şeker aslında sadece üretimin, üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor. 2018 yılında Konya Şeker olarak pancar harici tarımsal ürünleri de çiftçiden aldık ve bunun karşılığında da toplamda 2 milyar 300 milyon liralık bir bedeli üreticiye ödedik."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA
Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor
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