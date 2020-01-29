Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme - Son Dakika Ekonomi

Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme

15 dakika önce

Konya Şeker, ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 Milyon 301 Bin 83 TL'lik ödemeyi üreticilerin hesaplarına bugün yatıracağı 7,6 Milyon TL ile tamamlayacak.

Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme, System.String[]

Konya Şeker, ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 Milyon 301 Bin 83 TL'lik ödemeyi üreticilerin hesaplarına bugün yatıracağı 7,6 Milyon TL ile tamamlayacak.

Konya Şeker, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu
Oyuncu Burcu Kıratlı, 500 bin TL dolandırıldı Bakan Soylu, deprem bölgesi için 100 milyon lira yardım toplandığını duyurdu "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 15:29:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]