Son Dakika › Ekonomi › Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme - Son Dakika Ekonomi
Konya Şeker’den patates üreticisine 102 milyon TL ödeme
15 dakika önce
Konya Şeker, ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 Milyon 301 Bin 83 TL'lik ödemeyi üreticilerin hesaplarına bugün yatıracağı 7,6 Milyon TL ile tamamlayacak.
Konya Şeker, ürettirdiği patates için bu sezon üreticiye yapacağı toplam 102 Milyon 301 Bin 83 TL'lik ödemeyi üreticilerin hesaplarına bugün yatıracağı 7,6 Milyon TL ile tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14
Son Dakika Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Oyuncu Burcu Kıratlı, 500 bin TL dolandırıldı Bakan Soylu, deprem bölgesi için 100 milyon lira yardım toplandığını duyurdu "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı