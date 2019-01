Konya Şeker'den Üreticiye 2.262 Milyar Ödeme

KONYA Şeker Fabrikası, 2018 yılında satın aldığı 26 çeşit tarımsal ürün karşılığı, 50 bin üreticiye 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ödeme yaptı.

KONYA Şeker Fabrikası, 2018 yılında satın aldığı 26 çeşit tarımsal ürün karşılığı, 50 bin üreticiye 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ödeme yaptı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Eğer biz, 'bizim üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız' demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeliyle sınırlı kalacaktı" dedi.



Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'ne (Pankobirlik) bağlı Konya Şeker fabrikası 1999 yılından önce sadece şeker alımı gerçekleştiriyordu. 1999 yılında Pankobirlik'in genel başkanlığına seçilen Recep Konuk, birliğin ortağı olan çiftçilerin ürettikleri pancarın dışında diğer ürünleri de satın alabilmek için yeni projeler üretti. Konya Şeker 1954 yılında üretime başlayan ilk fabrikasından 50 yıl sonra 2004 yılında ikinci şeker fabrikasını üretime başlatarak, önce üretici ortaklarının pancar üretimini ikiye katladı hemen ardından da üreticisinin diğer ürünlerini de alabileceği yatırımları birer birer hayata geçirmeye başladı. Konya Şeker, 14 yıl gibi kısa zaman diliminde 12'si doğrudan tarımsal ürünü işleyen tesisler olmak üzere 45 üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdi. Böylelikle üreticiden satın alınan ürün sayısı 26'ya yükseldi.



50 MİLYONDAN 2 MİLYARA YÜKSELDİ



Konya Şeker, 1999 yılında üreticiden alımını yaptığı tek ürün olan pancar için üreticisine 50 milyon 849 bin 501 lira ödeme yaptı. 2018 yılında ise üreticiden satın aldığı 26 çeşit ürün için üreticisine 2 milyar 262 milyon 867 bin 495 lira ödeme gerçekleştirdi. Konya Şeker'in o yıllarda satın aldığı tek ürün olan pancarın 2018 yılındaki payı ise 880 milyon lira olarak, satın alınan ürenler arasında yüzde 39 ile yerine aldı.



SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN 912 MİLYON LİRA



Konya Şeker'in Et-Süt Entegre Tesisi yatırımını tamamlamasıyla bölgedeki hayvan varlığı ve bölgenin süt üretimi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Konya Şeker, 2018 yılında büyük ve küçükbaş besiyle alımını gerçekleştirdiği süt için üreticilere 912 milyon 495 bin 280 lira ödeme yaptı.



Konya Şeker'in alımını gerçekleştirdiği tarımsal girdiler için gerçekleştirdiği ödemelerde hayvansal ürünlerin payı yüzde 40'a ulaşırken, ham yağ fabrikasının üretime başlamasıyla bölgede üretimi 6-7 kat artan ayçiçeği için 2018'de yaptığı ödemenin toplam tarımsal girdi ödemeleri içindeki payı yüzde 10'a karşılık gelmek üzere 226 milyon 203 bin 500 lira olarak gerçekleşti.



Dane mısır bedeli olarak 57 milyon 918 bin 984 lira, silajlık mısır için de çiftçiye yaklaşık 4 milyon 976 bin 517 lira ödedi. 67 milyon 500 bin lira sözleşmeli patates ekimi yaptıran Konya Şeker, 2017 yılında üretime geçen un fabrikası ve bulgur fabrikasının ihtiyacı için de 20 milyon 647 bin 874 lira buğday alımı gerçekleştirdi.



KONYA ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ



Bölge üreticisinden elma, yaş üzüm, arpa, kanola, yonca gibi ürünlerin de içinde yer aldığı 26 çeşit ürün alımı yapan Konya Şeker'in, çikolata üretiminde kullandığı ve bölgede üretimi mümkün olmayan fındık için ödediği 52 milyon liralık tarımsal girdi bedeli düşüldüğünde, Konya çiftçisine 2018 yılında 2 milyar 21 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdi.



Konya Şeker, ülkemizin en yüksek kapasiteli tohum üretim ve işleme tesislerinden birine de sahip olan, ülke tohumculuğunun en köklü şirketlerinden biri olan BETA Ziraat'ı da bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, barbunya, fasulye, soğan gibi ülkemizde yaygın şekilde ekimi yapılan 29 çeşit tohumluk ve fidenin üretimini de ağırlıklı olarak bölgedeki üreticilerine sözleşmeli olarak yaptıran Konya Şeker, 2018 yılında söz konusu tohumluklar için üreticilere 10 milyon 119 bin 208 lira tutarında ödeme yaptı.



Konya Şeker'in amacının daha çok üreterek, üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şunları söyledi:



"Eğer biz, 'bizim üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız' demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeliyle sınırlı kalacaktı. Üstelik üretici yüzlerce yıldır bu topraklarda ürettiği buğday, arpa gibi geleneksel ürünlerde pazarda büyük alıcı olmadığı için tüccarın veya piyasa belirleyicilerinin verdiği fiyata el mahküm rıza göstermek zorunda kalacaktı. Ayçiçeği üretimi yine bölgede 50 bin tonlar seviyesinde kalacak, aradaki 250-300 bin ton ayçiçeği ithalatla karşılanacak, yaklaşık 500 milyon liralık ayçiçeği parası bölge üreticisinin cebi yerine Ukrayna, Romanya veya başka ülkelerin çiftçisinin cebine girecek, onların yıllık geliri olacaktı."



Konuk, 2018 yılında 100 bin ton ayçiçek alımı yapılıp, 226 milyon 203 bin 500 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.



KONYA ŞEKER ÜRETİCİYE VE TARIMA DESTEK SAĞLADI



Konya Şeker'in üreticiye ve tarıma büyük destek sağladığını ifade eden Konuk, "Konya Şeker üretici ortaklarından Çumra'daki 2'nci şeker fabrikasıyla tarımsal ürünleri doğrudan işleyen diğer 11 tesisi kazandırmasaydı, bugün üreticisine sadece Konya Merkez'deki şeker fabrikasının alımını yapacağı 1 milyon 855 bin ton pancarın ürün bedeline karşılık gelen, 350 milyon ödeme yapabilecekti. Bugün ödemesini yaptığı 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ile aradaki farkı oluşturan 1 milyar 912 milyon liralık tarımsal ürün bedelinin önemli bir kısmı ithalat bedeli olarak yurt dışına çıkacak, büyük bir kısmı da bölge çiftçisinin geliri olmayacaktı. Eğer biz, o üretim tesislerini yapmasaydık, pancar parasının haricinde diğer ürünler için ödediğimiz bu paranın önemli bir kısmı bölge üreticisinin cebine girmeyecek hatta bölgede üretilen ve bizim alıcısı olduğumuz ürünleri de üretici alın terinin karşılığı olan fiyatlardan satamayacaktı. Bizim başarı ölçütümüz pancar parasının üzerine koyduğumuz ve çiftçimize ödemesini yaptığımız her ilave milyonlar, milyarlardır. Bu miktarı ne kadar çok arttırabilirsek üreticinin geliri de üretimi de o kadar çok artmış demektir" diye konuştu.



Konuk, 2018 yılında ekonomik dalgalanmalara rağmen hedeflerinden şaşmayıp, tarıma ve üreticiye desteklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Biz şunu biliyoruz, daha çok tesis, daha çok üretim, daha çok üretim daha çok tarımsal ürün, daha çok tarımsal ürün üreticiye daha çok gelir demektir" dedi.



