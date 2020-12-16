Konuk: "Bizim adımlarımızı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler" - Son Dakika

Konuk: "Bizim adımlarımızı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler"

16.12.2020 16:30
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Konya Şeker yetkilileri üreticilere 44 milyon 335 bin TL tutarında nakit avans dağıtılacağını açıkladı.

Konya Şeker yetkilileri üreticilere 44 milyon 335 bin TL tutarında nakit avans dağıtılacağını açıkladı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi iştiraki Konya Şeker, üreticiye 44 milyon 335 bin TL nakdi avans ödemesi yapacağını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Konya Şeker yetkilileri, avansın 16 Aralık 2020 Çarşamba 17.00'dan sonra çiftçilerin hesabına yatacağını belirtti.

Hayata geçirdiği yatırımlar ve uyguladığı tarımsal sanayi, buna bağlı olarak da entegre üretim modeli ile bir yandan tarımsal üretimin hem çeşitlenmesini hem ürün gurupları itibarıyla katlanarak artmasını sağlayarak üreticilerine sürdürülebilir üretim için güvence oluşturan Konya Şeker, 2020 -2021 kampanya döneminde mart ayında başladığı ayni ve nakdi avanslarla üreticiyi her yıl olduğu gibi bu sene de üretirken yalnız bırakmadı. Periyodik olarak yaptığı avans ödemeleri ile Konya ekonomisine, çarşısına, pazarına da ciddi bir katkı sağlayan Konya Şeker, kısa aralıklarla üreticilere mazot, gübre ve tohum avansı da vererek, üreticinin sıkıntısız bir şekilde üretimini sürdürmesini sağladı.

Konya Şeker'in nakit avans dağıtacağına dair yaptığı açıklama sonrasında kısa bir değerlendirme yapan 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üretimde sürekliliği sağlamak, tarlaların boş kalmaması, üreticinin hem üretirken hem de gelecek üretim sezonuna hazırlanırken sıkıntı yaşamaması için üreticiye desteği öncelikli vazifeleri saydıklarını söyledi. Üreticinin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanın, tohumun tarlaya düşmesinden hasada kadar olan zaman olduğunu, o nedenle üreticiyi tohum tarlaya düşerken desteklemeye başladıklarını ve desteklerin hasadın tamamlanmasına kadar olan süreçte devam ettiğini belirten Başkan Konuk, "Hasadın bitmesi, tarlada işin bitmesi demek değildir. Hasadın tamamlanması yeni işlerin başlangıcıdır. Gelecek üretim sezonu için tarlanın hazırlanması, tohumun, gübrenin tedarik edilmesi, hasada kadar ya da hasat için yapılan masrafların kapatılması hasatla ya da hasat sonrası başlayan işlerdir. Üretici hububatı ekti. Şimdi de bir yandan baharlık ekimler için tarlasını hazırlıyor, diğer yandan geçtiğimiz sezon üretirken yaptığı masraflar için muhataplarıyla helalleşiyor. Bu işlerin görülmesi için de üreticiye nakit desteği gerekiyordu, Konya Şeker'de verdiği nakit avansla bu desteği sağladı. Konya Şeker'in attığı ya da atacağı her adımı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler. Onun için de Konya Şeker, eldeki imkanları zorlayarak üreticiyi tarlaya tohum düşmeden desteklemeye başlıyor ve bu desteğini hasat sonrasına kadar aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki üretimin hem miktar hem çeşit olarak artmasının yolunun daha çok tesis ve daha çok destek ile mümkün olduğunu biliyoruz. Tarla ne kadar bereketlenirse çiftçinin yüzü o kadar güler, tarla, tapan, ahır ne kadar çok üretirse üreticinin hanesi o kadar çok zenginleşir. Ana faaliyet olanı gıda üretimi olan Konya Şeker'in işi köyde, şehirde, ülkemizin dört bir köşesinde ve her hanesinde huzur ve refahı sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Konya Şeker hayatın içinde ve halden anlayan bir şirkettir" dedi.

Tüm dünya gibi Türkiye'nin yaklaşık 10 aydır da pandeminin oluşturduğu olumsuz şartlarla mücadele ettiğini belirten Konuk, "Salgından önce başlayan ekonomik dalgalanmalara, salgın sebebiyle ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen Konya Şeker, tarımsal üretimin durmaması, gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için üreticiyi desteksiz bırakmadı, şartların çıkardığı zorluklara aşılması gereken engeller olarak baktı ve üretime desteğini devam ettirdi. Çünkü biz inanıyoruz ki üreticinin ayakta kalması ülkenin başının eğilmemesidir. Üretimin sürmesi sofraların, mutfakların, tezgahların boş kalmamasıdır" şeklinde konuştu. - KONYA

Konuk: Bizim adımlarımızı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler
Konuk: Bizim adımlarımızı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler

Recep Konuk, Konya Şeker, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konuk: 'Bizim adımlarımızı tarım takvimi ve tarlanın gündemi belirler' - Son Dakika


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