Konya Şeker'den üreticiye 57 milyon liralık avans desteği

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Konya Şeker, kampanya döneminin başlangıcından beri 10 kez avans ödemesi gerçekleştirirken, üreticiye 11'inci avans desteği olan 57 milyon liralık tutarı da üreticilerin hesabına yatırdı.

Türkiye'nin gıda devi Konya Şeker, üreticinin yanında yer almaya devam ediyor. 11. destekleme avansı olan 57 milyon TL'lik tutarın üreticilerin hesabına yattığını 14 Eylül 2021 Salı günü saat 13.00'dan sonra bankadan çekebileceklerini açıklayan yetkililer, Konya Şeker'in, bahar aylarında gübre, tohum, ilaç gibi ayni, bayram ve sulama avansları gibi nakdi desteklerine kampanya dönemi boyunca devam ettiğini, 9 Temmuz'da verilen 57 Milyon 210 Bin TL'lik avanstan sonra şimdide 14 Eylül Salı günü 57 Milyon Lira tutarındaki nakit avansın üreticilerin hesabına yatacağını ifade ettiler. Şeker pancarı ekimi için tarlaların hazırlanmaya başlaması ile birlikte üreticisine avans desteğine de başlayan Konya Şeker, üreticiye bugüne kadar 10 kez ayni ve nakdi avans desteğinde bulunurken 14 Eylül Salı günü yapacağı nakdi avans ödemesiyle bu sene içinde 11'inci avans desteğini toplam 57 Milyon TL'lik nakit ödeme ile yapmış olacak.

"Konya Şeker'in gündeminin birinci sırasında her zaman üretici ve üretim vardır"

Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklama üzerine kısa bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, kurumun işleyen bir mekanizmasının, tarım takvimine göre oluşturulmuş bir programının olduğunu belirterek, "Konya Şeker'in gündeminin birinci sırasında her zaman üretici ve üretim vardır. Diğer bütün konuların gündemdeki yeri ikinci sıradadır. Yani Konya Şeker için üretici ve üreticinin ihtiyaçları asli gündem, diğer her konu tali gündemdir. Konya Şeker, dünyadaki ekonomik dalgalanmalardan, kuraklığa, pandemiden, piyasa hareketlerine kadar her konuda önce yaşanan hadisenin tarladaki üretime ve üreticiye etkisini ölçer biçer, hesabını yapar ve üreticinin şartlardan etkilenmeden kafası rahat şekilde üretimine devam edebilmesi için de imkanlarını zorlayarak üreticiye yapabileceği maksimum desteğini planlar. Bu sene kuraklık nedeniyle ekerken de hasatta da üreticinin yüzü gülmedi. Konya Şeker, son 2 ayda yaptığı 2. nakit destekle bu dar günlerde üreticinin yüzüne en azından bir tebessüm kondurmaya çalışıyor. Çünkü Konya Şeker'in gündeminin birinci sırası her zaman üreticiye ve üreticinin ihtiyaçlarına tahsislidir. Bu ay içinde yapacağımız genel kurul ikincil bir gündem maddesidir. Konya Şeker'de gündem üreticidir, üretimdir, diğer bütün konular talidir. Diğer her konuda su akar yolunu bulur, ama üreticinin üretebilmesi için birilerinin suyu üreticiye doğru akıtması şarttır ve Konya Şeker'in avans desteği ile yaptığı da budur. 2 senedir pandemi nedeniyle ticaret yavaşladı, piyasalar daraldı. Şirketlerin, kurumların öncelikleri değişti, sadece Konya Şeker'in önceliği yani üretici ve üreticinin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımı değişmedi. Piyasalar daraldı, ticaret yavaşladı diye bahaneler ile üreticinin karşısına hiç çıkmadı. Satılan ürünün parasının tahsil süresi iki katına çıktı diye avans takviminde değişiklik yapmadı, değişiklik yapmayı aklından bile geçirmedi. Yok diye bahaneler sıralamak yerine çare üretti. Bu ay genel kurul var diye de bu öncelik yani üreticinin ihtiyaçlarını karşılama önceliği elbette değişmeyecekti. Yani 22 yıldır önceliğimiz neyse bugünde önceliğimiz o dur, yarında yarınlarda da Konya Şeker'in önceliği üretici ve üreticinin ihtiyaçlarının karşılanması olmaya devam edecek" dedi.

"İnşallah genel kurulda nöbet değişimini gerçekleştireceğiz"

29 Eylül'de kooperatifimizin genel kurulunu yapacaklarını hatırlatan Konuk, "İnşallah genel kurulda nöbet değişimini gerçekleştireceğiz. Üreticilerimizin aklına belki de 'bu nöbet değişimi sebebiyle avans uygulamasında bir aksama olur mu?' sorusu gelmiş olabilir. Hiç kimse endişelenmesin. Bu kurumun en önemli kazanımlarından biri oluşturduğumuz kurumsal yapıdır. Kişiler gelip geçse de artık işleyecek ve aksamayacak bir kurumsal yapımız var. Tercihleri ve stratejileri seçilmiş yöneticilerin belirlediği ancak tarım takvimine göre yapması gerekenleri bürokratik mekanizmaları ile yerine getiren bir kurum haline geldi Konya Şeker. Ürün ekiminden avanslara, ürün bedeli ödemelerinden sanayi tesislerinin üretim planlamasına kadar her süreç kısa, orta ve uzun vadeli planlama ile adım adım planlanmıştır. Bu çerçevede de gelecek senenin bile üreticiye yapılacak destekler ve avans ödemelerini periyotlar itibarıyla planlamış olan Konya Şeker elbette seçim gündeminden bağımsız olarak pancar hasadı öncesi 22 yıldır hiç aksatmadan yaptığı nakit avans desteğini verecekti ve gündemden bağımsız olarak bugün bu desteği üreticilerinin hesabına yatırıyor. Önümüzdeki süreç ile ilgili hiçbir ortağımız merak etmesin, endişelenmesin. Ne ben ne birlikte yükü omuzladığımız arkadaşlarımız benden sonrası tufan demedik. Biz, bizden sonrasının da güllük gülistanlık kalmaya devam etmesi için popülizme meyletmeden, iyi hatırlanmak için har vurup harman savurmadan üretici ortaklarımız için yapmamız gerekenleri yaptık, ticaretin gerektirdiği rasyonel tavırdan asla uzaklaşmadık, geleceğe yük bindirecek hiçbir adımı atmadık. Cesur kararlar alarak başladığımız görevimizi yine son güne kadar asıl olan üretici ortaklarımızın ortak menfaatidir, asıl olan Konya Şeker'dir yaklaşımımızdan taviz vermeden tamamlayacağız ve yine inşallah asıl olan üretimdir, üretici ortaklarımızın ortak menfaatidir diyen arkadaşlarımıza devredeceğiz" diye konuştu.

"Üreticimizi naçar, tarladaki ürünü sahipsiz bırakmayız"

"Biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci önceliğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, karımıza kar katmak değil. Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamaktır" şeklinde açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, "Biz halden anlayan ve hayatın içinde olan bir şirketiz, bunun gereğini de yerine getiriyor ve şartlar ne olursa olsun üreticimizi, üretimi destekliyoruz. Konya Şeker'in tarafı da yeri de bellidir. Biz üreticinin, üretimin yanında, üretimi zorlaştıran her şeyin, zorlukların, yoklukların karşısındayız. Üreticinin önüne çıkan zorlukları kolay kılmak, üretmek isteyenin yoklukla imtihanında yoksulluğu yok etmek için çalışmak bizim işimiz. Bizim kurumumuz yıllardır bunu yaptı. Bugün yapıyor, yarın da yapacak. Zorlukları biz yüklenir, üreticimizi naçar, tarladaki ürünü sahipsiz bırakmayız. Konya Şeker Ailesi verdiği destekle üreticisini tarlada, tapanda, bağda, bahçede, yaylada, ağılda, ahırda, merada yalnız ve desteksiz bırakmıyor. Paranın maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde bu boyuttaki desteklerimiz bizim şirketimizin ve kooperatifimizin önceliğinin ne olduğunun da net ifadesidir. Bu bir kararlılığın, bir duruşun göstergesidir. Konya Şeker'in büyüme stratejisi büyüyerek büyütmektir. Konya Şeker'i tüm iktisadi işletmelerden ayıran en önemli özelliği halden anlaması, anlamakla da kalmayarak üstüne düşenin gereğini ihtiyaç anında ve ihtiyaç duyulduğunda yapmasıdır" dedi. - KONYA