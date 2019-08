Konya Şeker'den üreticiye bayram avansı

Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, üreticilerin bayram öncesi nakit sıkıntısı çekmeden bayramı huzur içinde karşılamaları için Kurban Bayramı öncesinde üreticinin hesabına 6 milyon 997 bin 950 TL aktardı.

Konya Şeker, Recep Konuk liderliğinde sürdürdüğü üreticiyi her hal ve şartta destekleme politikasını ekonomideki dalgalanmalara rağmen bu sene de kesintisiz bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Konya Şeker avans desteği ile tarlaya, ağıla, harmana olduğu kadar çarşı pazara da sıcak para girişi sağlayarak ekonominin canlı kalmasına imkan tanıyor. Konya Şeker, 2019 - 2020 Kampanya döneminde şu ana kadar ayni ve nakdi toplam 213 milyon TL avans ödemesi yaptı. 6 milyon 997 bin 950 TL'lik Bayram Avansı 08 Ağustos 2019 Perşembe tarihinde hesaplara yatıyor.



"Konya Şeker her zaman üreticinin yanında"



Avans ödemesiyle ilgili yaptığı açıklamada Konya Şeker'in, ürün bedelinin yaklaşık yarısı kadar bir meblağı ürünü teslim almadan peşin olarak ödediğini belirten AK Parti 25. ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, üreticiyi sözde değil, özde destekleyen Konya Şeker'in sanayi ile ticaretteki başarılarıyla elde ettiği ekonomik güç sayesinde yıl boyunca çiftçinin yanında olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de nakdi olarak çiftçiye verilen bayram avansıyla çiftçinin eli rahat, gönlü huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Konuk, "Ekonominin konjonktürel etkilerinden, genel manada finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için Konya Şeker çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Konya Şeker, Konya Ovasında üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirerek, tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek olmaktadır. Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi katkı sağlamaktadır" dedi.



"Üretim; bu topraklara, vatanımıza olan sadakatimizdir"



Üretimin sürmesi ve çiftçinin desteklenmesi adına her türlü adımı atmaktan çekinmeyen Konya Şeker'in, nitelikli ürün üretirken, bu ürünleri dünya pazarlarına yüz akıyla sürerek bölgemizin bir gıda merkezine dönüşmesi için de lokomotiflik yaptığını belirten Başkan Konuk, "Konya Şeker olarak biz her şart ve durumda şunu çok iyi biliyoruz, üretimin çarkları durmamalıdır, üretim milli bir davadır, üretim bu topraklara, vatanımıza olan sadakatimiz, insanlarımıza olan bağlılığımız, ecdadımıza olan borcumuz, bizden sonraki nesillere karşı yükümlülüğümüzdür. İşte bu bilinçle hareket ediyor, üretmeye ve üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Biz var günde de, dar günde de aynı yerimizde üreticimizin yanındayız. Çünkü bizim için öncelik üretimdir, üreticidir. Bu dar günlerde yaptığımız destek daha da kıymetlidir. Çünkü Konya Ovasında çarkların dönmesini sağlıyoruz, Konya'nın çarşısına pazarına bayramın erkenden gelmesine vesile oluyoruz" diye konuştu.



"Üretici, bayramları maddi kaygılardan uzak karşılamalı"



Konya Şeker'in iş planlamasında birinci önceliğinin çiftçiye ve üretime yapılacak destekler olduğunu, her işin ondan sonra geldiğini hatırlatan Başkan Recep Konuk, "Kurumları kurum yapan, kurumları köklü kurum haline getiren, ayakta tutan gelenekleridir, yaklaşımlarıdır, tutum ve tavırlarıdır, insanlarla kurduğu gönül bağlarıdır, gönüllerde edindiği yerdir. Konya Şeker, üreticisi ile bir bütün olmuş, üreticisinin sevinci ile sevinen, derdi ile dertlenen, üreticinin derdini kendi derdi kabul eden, üreticinin dertlenmemesi için yükü omuzlayan bir üretici kuruluşudur. Konya Şeker gelenekleri olan, gelenekselleştirdiği uygulamalara sahip çıkan bir kurumdur. Bunlardan biri de Bayram Avansıdır. Bayram Avansı bu kurumun durduğu yerin göstergesidir. O yer, çiftçinin yanıdır. Bayramlar bizim inanç iklimimizin en özel ve özellikli günleridir. Bu özel günlerde herkes, kapısını çalanı gönlünce ağırlamalı, bayram sevincini coşkuyla yaşamalıdır. Üreticimiz Bayramı eli rahat, gönlü ve kafası huzurlu karşılasın, hiçbir üreticimiz Bayram öncesi maddi imkansızlıklar nedeniyle huzursuzluk ve burukluk yaşamasın istedik. Malum, çitçi ücretliler gibi, memurlar gibi düzenli gelire sahip değildir. Yani bayram, elinin darda olduğu güne de, bol da olduğu güne de gelebilir. O nedenle biz eli darda olan çiftçilerimizin bayramda gönüllerinin de daralmaması için üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu artık bir Konya Şeker geleneğidir ve bundan geri dönüş mümkün değildir. Bu kurum, eli darda olan kardeşlerimizin bayramlarda gönüllerinin de daralmasına müsaade etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Bu topraklardaki herkes gibi üreticinin de bayramları kaygıdan, hele hele maddi kaygılardan uzak karşılamaya hakkı var" şeklinde konuştu.



"Üreticimizin boynunun bükülmesine izin veremeyiz"



Bu ülkenin en muteber insanları olan üreticilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle kurban ibadetini yerine getirememe gibi bir endişeye kapılmasına Konya Şeker'in müsaade etmeyeceğini vurgulayan Başkan Konuk, "Biz üreticimizin, evlatlarının karşısında boynunun bükülmesine izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları da herkesin çocukları kadar kıymetli ve onlar da bayramlarda sevinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkesten çok değer katıyorlar. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan, binlerce fabrikadan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, yüce Allah'ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, tüm üreticilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

