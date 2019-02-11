Konya Şeker'den Yerli Patates Tohumu

KONYA Şeker Fabrikası, kendi laboratuvarında yerli ve milli patates tohumu üretti.

KONYA Şeker Fabrikası, kendi laboratuvarında yerli ve milli patates tohumu üretti. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker olarak 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve elit tohumluk tonajı 7 bin 658 tona ulaştı. Bu üretimle 7,5 milyon euronun ülkemizde kalması sağlandı. Yaptığımız işin özeti şudur; Konya Şeker, patates tohumluğuna el attı, ithalatı daralttı, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtı" dedi.



Konya Şeker'in ürettiği yerli patates tohumu, iştiraki olan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri'nin nitelikli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı'nda üretiliyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, konuyla ilgili açıklamasında, tohumun tamamen steril ortamda yetiştiğini belirterek, şunları söyledi:



"Tamamen steril ortamda, patatesin sürgününden meristem kültürü ile elde edilen invitro patates bitkileri nod kültürüyle, yapraklı gövde parçaları kesilerek mikro çoğaltım yapıldıktan sonra iklim kontrollü seralara aktarılıyor. Burada 4 aylık gelişim sürecinin tamamlanmasıyla elde edilen süper elit kademede ve jenerasyon yaşı sıfır, hastalıklardan ari olarak üretilen mini yumruları 2 yıl arazide çoğalttıktan sonra üreticilere tohumluk olarak veriyoruz. Ülkemiz ve çiftçilerimiz böylece hem dışarıya bağımlılıktan kurtuldu hem de yerli ve milli tohumla hastalıklardan korunarak verim artışına kavuşmuş oldu."



'SERALAR SIFIR MALİYETLE ISITILIYOR'



Konuk, laboratuvar ve seraların sıcak suyunun da Konya Şeker'den entegre edilen sistemle sıfır maliyetle ısıtıldığına dikkat çekerek, "Çürük buhar da denilen ve üretim prosesinde tekrar kullanmak için soğutulması gereken suyu soğutma kulelerinde enerji harcayarak soğutmak yerine seralarda dolaştırarak hem seraları ısıtan hem de suyu sıfır maliyetle soğutan Konya Şeker, Türkiye'nin en büyük sera alanlarından birini de kışın -30 dereceleri gören Konya'da kurmuş ve domates, salatalık, biber gibi sera ürünlerinin üretimini başlatmıştı. Sera alanlarında muzun yanısıra tropikal bazı ürünlerin de deneme üretimlerini gerçekleştiren Konya Şeker, şimdi de aynı yöntemle ısıttığı laboratuvar özellikli seralarda hastalıklardan ari, yüksek verimli yerli patates tohumluğu üretimini de yapıyor" dedi.



'BU YILKİ HEDEF, 3 BİN 600 TON TOHUMLUK PATATESİ ÜRETİCİYLE BULUŞTURMAK'



3 yılda 7 bin 658 ton patates tohumu ürettiklerini ifade eden Konuk, böylelikle ithal tohum için harcanan 7.5 milyon euronun ülkemizde kalmasının sağlandığını kaydetti. Konuk, "2016 yılında mini yumrudan 370 ton ön elit kademede tohumluk patates ürettik. 2017 yılında 737 ton ön elit kademede tohumluk, 2 bin 206 ton da elit kademe tohumluk üreten Konya Şeker, 2018 yılında ise 739 ton ön elit kademede tohumluk, 3 bin 606 ton elit kademe tohumluk olmak üzere 3 yılda toplam 7 bin 658 ton ön elit ve elit kademe tohumluk patates üretimi gerçekleştirdi. 2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 200 ton elit tohumluk patatesi üreticilerle buluşturan Konya Şeker, bu yıl ise 3 bin 600 ton elit tohumluk patatesin üreticilere dağıtılmasını planlıyor" dedi.



'DIŞA BAĞIMLILIK CİDDİ VERİM KAYIPLARINA NEDEN OLUYORDU'



Patates tohumluğunun Avrupa ülkeleri ile Çin'den geldiğini hatırlatan Konuk, şöyle konuştu:



"Bu gelen tohumlukların genç ve yaşlı olanların fiyatlarındaki aşırı farklılıklar, hatta istense bile genç ya da sıfır jenerasyon tohumluk getirmenin nerede ise imkansız olması gibi sebeplerle ülkemize genelde yaşlı diyebileceğimiz tohumluklar ithal edilebiliyordu. Bu sebeplerle yaşlı ve hastalıklı tohumların ülkeye girmesi hem topraklarımızı kirletiyor hem de ciddi verim kayıplarına neden oluyordu. İşin bir diğer yönü ise patates tohumluğunda en büyük sıkıntı, siz sıfır jenerasyon, hastalıklardan ari genç tohum almak isteseniz, fahiş fiyatlara razı olsanız bile bu tohumlukları temin etmek neredeyse imkansızdı. En iyi ihtimal 2-3 yaşında tohumlukları ithal edebilirsiniz. Yani elinizde nitelikli, kaliteli verimli toprağınız olsa bile özellikle patates tohumluğunda dışa bağımlı iseniz, verimli ve kaliteli üretim yapmak sizin elinizde değil başka ülkelerin inisiyatifindedir."



27 ÇEŞİT TOHUM VE FİDE ÜRETİYORUZ'



Konuk, ülkemizin en büyük dondurulmuş parmak patates üretim tesislerinden birine ve Türkiye'nin tek patates nişastası fabrikasına sahip olduklarını belirterek, "Biz işin hem tarladaki verimini artırmakla, hem de işletme verimliliğini arttırmakla kendimizi yükümlü sayıyoruz. Biz Konya Şeker olarak işin sadece sanayi kısmını organize etmenin yeterli olmadığını en iyi bilen kuruluşuz. 27 çeşit tohum ve fide üretiyoruz. Şunu ifade edebilirim ki, bizim en çok önem verdiğimiz tohumluklardan birisi de patates tohumudur. Patates, bölgemiz açısından hem münavebe hem de bölgemizin tarım çeşitliliği açısından çok önemli bir ürün" diye konuştu.



- Konya

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