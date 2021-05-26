Konya Şeker'den yüzde 21'lik büyüme - Son Dakika

Konya Şeker'den yüzde 21'lik büyüme

26.05.2021 17:35
Konya Şeker'den yüzde 21'lik büyüme, System.String[]

Konya Şeker, 2020'de üretimden satışlarını bir önceki yıla göre 746 milyon 306 bin 286 TL artırarak 4 milyar 290 milyon 923 bin 397 TL'ye çıkardı ve yüzde 21'lik büyüme performansı sergiledi.

Konya Şeker, 2020'de üretimden satışlarını bir önceki yıla göre 746 milyon 306 bin 286 TL artırarak 4 milyar 290 milyon 923 bin 397 TL'ye çıkardı ve yüzde 21'lik büyüme performansı sergiledi.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması"nın sonuçları duyuruldu.

2020 yılında üretimden satış rakamlarına göre, "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında ilk 100'deki tek kooperatif şirketi Konya Şeker olurken, şirket, bir önceki yıla göre ilk 50'de bir basamak daha yükselerek listede 48'inci sırada yer aldı. Sıralamada Konya'dan 8 şirket yer alırken, Konya Sanayi Odası'na kayıtlı 8 şirketten 2'si ABH bünyesindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ ile Panagro oldu.

Konya Şeker, 2020'de üretimden satışlarını bir önceki yıla göre 746 milyon 306 bin 286 TL artırarak 4 milyar 290 milyon 923 bin 397 TL'ye çıkardı ve yüzde 21'lik büyüme performansı sergiledi. ABH bünyesindeki Panagro da geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi ve üretimden satışlarını 2019'a göre yüzde 19,1 artırarak 1 milyar 668 milyon 870 bin 610 TL'ye yükseltti.

"Sanayi devleri arasındaki pozisyonumuzu pekiştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, salgın nedeniyle olağan dışı bir süreç geçirildiğini, Konya Şeker'in ise olağan çalışma performansını tekrarladığını belirterek, "Bir önceki yıla göre yaklaşık 35,7 milyon daha az turist misafir edebildik. Bu olağanüstü süreç ve durumdan sadece turizm sektörü etkilenmedi. Bundan en çok etkilen sektörlerden biri de gıda sektörüdür. ABH grup, bu olağan dışı sürece en iyi tepki veren ve çözüm üreten şirketlerden biri oldu. Üretimimizi azaltmamak için satış kanallarımızı sürece göre esnettik, sürece uygun alternatifler ekledik, ihracat kapılarını zorladık ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek üretim kaybı yaşamadan pandemi yılını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda Konya Şeker ile ilk 50'nin değişmezi haline geldiklerini aktaran Konuk, şunları kaydetti:

"Sürekli ve sürdürülebilir büyüme performansımız ile de sanayi devleri arasındaki pozisyonumuzu pekiştirdik. Listede birden hem ilk 500'de hem de ikinci 500'de birden fazla şirketimizle yer alan ender gruplardan biri, kooperatif şirketlerden ise tek istisnayız. Bu özelliği ile de Konya çiftçisi, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortakları listeye damga vurmuş, ekonominin etkin aktörü olmak için attıkları adımların sonuçlarını bu tabloya yansıttıklarıyla ispat etmiştir.

Bu yıl Türkiye'nin ilk 500'ündeki sanayi devleri üretimden satışlarını yüzde 15,3 arttırmış. Konya Şeker yüzde 21 arttırmış. Bir diğer grup şirketimiz Panagro yüzde 19,1 arttırmış. Her iki şirketimizde ilk 500 sanayi kuruluşu büyüme ortalamasının hissedilir oranda üstünde bir büyüme performansı sağlamış. Konya Şeker, son 18 yıldır istikrarlı bir şekilde yatırım yapıyor. Konya Şeker ismini biz 'Türkiye'nin üreten gücü' olarak tarif etmiştik. Bu iddia ve inançla yola çıkıp hedeflerimizi de birer birer gerçekleştirince İSO'nun her yıl açıkladığı listede Konya Şeker'in istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmanması da zaten doğal bir sonuçtur."

"Konya Şeker, kooperatif şirketlerin de başarılı olabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladı"

Recep Konuk, Konya Şeker'in, "Türkiye sanayisinin sadece belli bir coğrafi bölgede kurulu olursa gelişim gösterebileceği" ezberini, "tarımsal sanayinin rantabl olmadığı" yanılgısını, çok ortaklı şirketlerle ilgili yanlış algıları, kooperatif şirketlerin başarılı olamayacağı ön yargısını son 10 yılda gösterdiği performansla yerle bir ettiğini belirtti.

Konya Şeker'in, Anadolu'dan ve tarım sektöründen de sanayi devleri çıkabileceğini, kooperatif şirketlerin de başarılı olabileceğini tüm Türkiye'ye ispatladığını, bunun da İSO'nun açıkladığı sıralama ile teyit edildiğini aktaran Konuk, şu değerlendirmede bulundu:

"İSO, ülkedeki sanayi kuruluşlarının bir yıllık fotoğrafını çekiyor. 2020 yılı için hazırlanan raporda Konya Şeker pandemi yılına, pandemi nedeniyle turistlerin gelememesi ve toplam gıda tüketimindeki düşüşe rağmen ilk 50'deki pozisyonunu korumakla kalmadı, Türkiye ortalamasının üstünde büyüyerek bir basamak da ilerledi ve ilk 50 içindeki 2 gıda şirketinden biri oldu. Bu bizim için bir gurur tablosudur. İlk 50'nin kahir ekseriyetini teşkil eden kuruluşlar İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve İzmir'de yer alıyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. Birçok ilden hiçbir sanayi kuruluşunun ilk 500'de yer alamadığı listede hem üst sıralarda Konya Şeker'in yer alması hem de Konya Sanayi Odası mensubu şirketlerin de Konya Şeker'e bu listede eşlik etmesi Konya'nın son 15-20 yılda aldığı mesafenin göstergesi ve verdiği moralle de yakalanan ivmenin sürdürülmesi açısından önemlidir."

Türk Lirası, Kooperatif, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den yüzde 21'lik büyüme - Son Dakika Ekonomi


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