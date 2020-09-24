Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek - Son Dakika

KONYA Şeker Fabrikası, diğer iştiraki olan Çumra Şeker Fabrikası'yla birlikte 2020-2021 kampanya döneminde fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan da 460 bin ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek.

Konya Şeker ve Çumra Şeker'in 2020-2021 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Konya Şeker Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan, kampanya döneminin 118 gün süreceğini belirtti. İki şeker fabrikasının 3 milyon 600 bin ton pancar işleyeceğini belirten Akyazan, "Bu, 118 gün boyunca Konya Şeker ve Çumra Şeker olmak üzere iki şeker fabrikamız, Konya Şeker hinterlandında bulunan 222 köyde ve 502 bin 614 dekarlık alanda, 15 bin 47 üreticimizin ürettiği şeker pancarını 8 bölgede, 36 kantarda, 66 boşaltma makinesiyle 7 gün, 24 saat alacak. Bu sene yaklaşık 3 milyon 600 bin ton pancar alımı gerçekleştireceğiz, fireli 3 milyon 600 bin ton pancardan 460 bin ton şeker üreteceğiz. Her iki fabrikamızla günlük 28 bin ton pancar işleyerek, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor." diye konuştu.