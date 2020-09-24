Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek - Son Dakika

Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek

KONYA Şeker Fabrikası, diğer iştiraki olan Çumra Şeker Fabrikası'yla birlikte 2020-2021 kampanya döneminde fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan da 460 bin ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek.

Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek, System.String[]

KONYA Şeker Fabrikası, diğer iştiraki olan Çumra Şeker Fabrikası'yla birlikte 2020-2021 kampanya döneminde fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan da 460 bin ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek.

Konya Şeker ve Çumra Şeker'in 2020-2021 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Konya Şeker Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan, kampanya döneminin 118 gün süreceğini belirtti. İki şeker fabrikasının 3 milyon 600 bin ton pancar işleyeceğini belirten Akyazan, "Bu, 118 gün boyunca Konya Şeker ve Çumra Şeker olmak üzere iki şeker fabrikamız, Konya Şeker hinterlandında bulunan 222 köyde ve 502 bin 614 dekarlık alanda, 15 bin 47 üreticimizin ürettiği şeker pancarını 8 bölgede, 36 kantarda, 66 boşaltma makinesiyle 7 gün, 24 saat alacak. Bu sene yaklaşık 3 milyon 600 bin ton pancar alımı gerçekleştireceğiz, fireli 3 milyon 600 bin ton pancardan 460 bin ton şeker üreteceğiz. Her iki fabrikamızla günlük 28 bin ton pancar işleyerek, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor." diye konuştu.

18 YIL ÖNCE BİN 236 KİŞİ OLAN İSTİHDAM SAYISI, BUGÜN 11 BİNLERE ÇIKTIKonya Şeker, 1999 yılında çiftçiye tarımsal ürün bedeli olarak 55 milyon lira ödüyordu. 2019 yılında ise çiftçiye ürün bedeli olarak 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödendi. Konya Şeker, 18 yıl önce bin 236 kişiyi istihdam ederken bugün bu sayı yaklaşık 11 binlere çıkmış durumda.1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün, pancarın yanı sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates başta olmak üzer 32 kalem ürün alımı yapıyor. Türkiye'nin 500 sanayi devi arasında 49'uncu sırada yer alan Konya Şeker'in 3 şirketi daha ilk 500 içinde yer alıyor ve Konya Şeker'in yanı sıra, bu sene de Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. 154'üncü, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 164'üncü, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 371'inci sıradan İSO 500 sıralamasında yer aldı.


Termik Santral, Konya Şeker, İstihdam, Çumra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Şeker, fireli 3 milyon 600 bin ton pancar işleyecek - Son Dakika

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