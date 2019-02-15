Son Dakika Haberleri: Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı

Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı

1 saat önce

Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.

Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı, System.String[]
Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 

Konya Şeker, Ekonomi
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