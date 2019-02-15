Konya Şeker, hastalıktan ari patates tohumu ile maliyeti 3’te bir azalttı
1 saat önce
Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.
Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker
, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05
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