Konya Şeker'in 11. avans desteği üreticilerin hesaplarına yattı

Konya Şeker, 11. destekleme avansı olan 57 milyon liralık nakit desteği üreticilerin hesabına yatırdı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bahar aylarında gübre, tohum, ilaç gibi ayni, bayram ve sulama avansları gibi nakdi desteklerine kampanya dönemi boyunca devam etti.

Son olarak 9 Temmuz'da verilen 57milyon 210 bin liralık avanstan sonra şimdi de 57 milyon liralık nakit avans üreticilerin hesabına yattı. Şeker pancarı ekimi için tarlaların hazırlanmaya başlamasıyla üreticisine avans desteği sunan Konya Şeker, üreticiye bugüne kadar 10 kez ayni ve nakdi avans desteğinde bulundu.

Üreticilere sunulan 57 milyon liralık 11. avans desteği, bugün öğleden sonra bankadan çekebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker için üretici ve üreticinin ihtiyaçlarının asli gündem olduğunu bildirdi.

Kuraklık, salgın ve piyasalardaki dalgalanmalar gibi olumsuz gelişmelerden üretimin ve çiftçinin etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Konuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Konya Şeker, üreticinin şartlardan etkilenmeden kafası rahat şekilde üretimine devam edebilmesi için de imkanları zorlayarak üreticiye yapabileceği maksimum desteğini planlar. Bu sene kuraklık nedeniyle ekerken de hasatta da üreticinin yüzü gülmedi. Konya Şeker, 2 ayda yaptığı 2. nakit desteğiyle bu dar günlerde üreticinin yüzüne en azından bir tebessüm kondurmaya çalışıyor. Konya Şeker'in gündeminin birinci sırası her zaman üreticiye ve üreticinin ihtiyaçlarına tahsislidir. Konya Şeker'de gündem üreticidir, üretimdir, diğer bütün konular talidir."

Konuk, Konya Şeker'in, "üretici ve üreticinin ihtiyaçlarının karşılanmasını" öncelik olarak görmeye devam edeceğini, üreticiyi ve tarladaki ürünü sahipsiz bırakmayacaklarını vurguladı.

"Konya Şeker üreticilerimizin güvencesi olmuş durumda"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, 29 Eylül'de kooperatifin genel kurulunun yapılacağını belirterek, geleceğin adım adım planlandığını, nöbet değişimi olsa da hedeflerin değişmeyeceğini, üreticinin ön planda olmaya devam edeceğini anlattı.

Konuk, "Cesur kararlar alarak başladığımız görevimizi son güne kadar 'asıl olan üreticilerimizin menfaatidir, Konya Şeker'dir' yaklaşımımızdan taviz vermeden tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Önceliklerinin mallarını, mülklerini ve karlarını artırmak olmadığını yineleyen Konuk, "üreticinin gücüne güç katmayı, daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışmayla aşmasını sağlamayı" hedeflediklerini bildirdi.

Konuk, "Konya Şeker ailesi verdiği destekle üreticisini tarlada, tapanda, bağda, bahçede, yaylada, ağılda, ahırda, merada yalnız ve desteksiz bırakmıyor. Paranın maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde bu boyuttaki desteklerimiz bizim şirketimizin ve kooperatifimizin önceliğinin ne olduğunun da net ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.