Konya Şeker, Torku Ormanları'nda ekosistemi canlandırmayı sürdürüyor

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre şirket, Konya nüfusu kadar ağaç hedefiyle ağaçlandırma çalışmalarına 2004 yılında başladı.

Bu hedefini gerçekleştirir gerçekleştirmez yeni hedefini Türkiye Nüfusu kadar ağaç olarak belirleyerek Türkiye'de özel şirket eliyle yürütülen en iddialı ağaçlandırma projesini, diktiği 21 milyon ağaç ve oluşturduğu 67 ayrı lokasyondaki Torku Ormanları ile kesintisiz sürdürdü.

Konya Şeker, her yıl daha da büyüttüğü Torku Ormanları'nda biyoçeşitliliği arttırmak için birbirine zarar vermeyen türlerin doğal ortamında çoğalması için orman alanlarına sincapları, tavukları ve hindileri salarak ekosistemi de canlandırıyor.

Şirket bu çerçevede 2 yıl önce yeni bir adım attı ve Torku Ormanları ve onlarca kızıl geyiklerden sonra kaz sürüleri ile arı kovanlarına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Torku Ormanları şimdilik binlerce kaz ile yüzlerce kovana ev sahipliği yaparken, projenin tüm ağaçlandırma sahalarına yayılmasıyla hem kaz sayılarının hem de Kovan sayılarının katlanarak arttırılması hedefleniyor.

"Ağaçlandırma çalışmalarını hobi amaçlı yapmıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ağaçlandırma çalışmalarını hobi amaçlı yapmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimde verim artışını sağlamak için çevre şartlarının üretici lehine değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ağaçlandırma ile birlikte bir habitatın da oluşmasını arzuladık ve doğal hayatın bu alanlarda canlanması ile ağaçların ekolojik dengeye katkısının daha çok artacağını düşünerek ormanlık alanlarımıza doğal hayatın unsurları olan arı, sincap, değişik kuş türleri, kaz ve kızıl geyikleri ormanlarımıza saldık. Toplu orman alanları için özellikle de Konya gibi yazın kurak geçen bölgelerde en büyük risklerden biri ağaçların dip temizliğidir. Genel olarak sahanın özel olarak ağaçların diplerini yabani otlardan temizlemezseniz ağaçlar için iki önemli risk oluşur.

Ağacın kök çukurunu ot kaplarsa ağaç yeterince beslenemez. İkincisi ve daha tehlikelisi sürtünme, bir cam kırığı kuruyan bu otlardan bir öbeğin kasıt olmadan da tutuşmasına sebep olabilir. O nedenle biz hem yol boyu ağaçlandırma güzergahlarımızda hem de toplu ağaçlandırma sahalarımızda projeye başladığımızdan bu yana 16 yıldır hem sulama hem budama yani yabani ot temizliğini yaz boyu yapıyoruz. Ancak ağaç sayımız 21 milyona ulaşınca en azından yabani ot temizliğine insan gücüyle yetişilmesi imkansız hale geliyor. Bu mücadelede hızlanmanın iki yolu vardı biri plebisit kullanmak diğeri de ekolojik mücadele için bir yol bulmak, ormanlarda biyoçeşitliliği artırarak hem orman sakinlerinin besleneceği hem de yabani ot mücadelesini yapabileceğimiz bir çözüm bulmak. "

O çözümü kazlarla bulduklarını aktaran Konuk, kimyasal mücadele yerine tercihlerini kazlardan yana yani biyolojik bir mücadeleden yana kullandıklarını aktardı.

Konuk, doğal ortamda beslenen kazlardan üretilen kaz etlerini de Doğrudan Marketler eliyle tüketici ile buluşturduklarını bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Orman sahalarımızda geliştirdiğimiz bir diğer ekolojik çözüm ise tüm Konya Ovası'na yönelik bir hizmettir. Bilindiği gibi bitkisel üretim ve meyvecilik açısından en önemli husus tozlaşmadır. Yani çiçekli bitkilerin meyveye durabilmesi için polenlerin çiçeklere taşınması gerekir. Bu rüzgar yardımı ile olabileceği gibi bunun en önemli taşıyıcıları arılardır. Çiçekten çiçeğe konarken, ayaklarında, gövdelerinde taşıdıkları çiçek tozlarıyla kondukları çiçeği döllerler ve meyvenin, sebzenin üretim sürecini başlatırlar. Biz ovada tozlaşmanın daha etkin hale gelmesi ve sağlıklı şekilde doğal yollarla hızlanması, verimin artması için ormanlarımıza yüzlerce kovan arı yerleştirdik. O arılarda bizim yorulmak bilmeyen bahçıvanlarımız gibi sadece her bitki ile her ağaç ile değil, milyonlarca, milyarlarca çiçekle tek tek ilgileniyor, sabah akşam her çiçeği bizim adımıza ziyaret ediyorlar.

Onların Konya Ovası'nın dört bir yanından topladıklarıyla biriktirdiği ballar da Doğrudan Marketlerimiz de organik bal olarak tüketici ile buluşuyor. Yani özetle, oluşturduğumuz orman alanlarında yabani ot mücadelesini kazlar, Konya Ovasının tamamında tozlaşma için bizim ormanlarımızın arıları hizmet ediyor, hem ormanlarımız doğal bekçilerince muhafaza ediliyor hem de tüketici organik kaz eti ve balla buluşuyor. Biz orman alanlarımızda geliştirdiğimiz ekolojik çözümle bir yandan oOrman sahalarının bakımı ve yabani otla mücadelede ciddi bir tasarruf imkanına kavuşur, arı kovanlarımızla ovanın verimliliğine, bağcılık, meyvecilik ve bahçeciliğe katkı yapmanın onurunu yaşarken bu ekolojik çözümün raflara ulaşan bereketiyle de ekosisteme yatırımın ödülünü alıyoruz."

Ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme verime yansıdı

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hedefini Türkiye nüfusu kadar ağaç olarak belirleyen ve Türkiye'nin en iddialı ağaçlandırma projesini yürüten Konya Şeker proje kapsamında 2004-2021 yılları arasında yaklaşık 21 milyon ağaç dikti.

Kurduğu 3,1 milyon fidan/yıl üretim kapasiteli Fidan Üretim Merkezi ile de ağaç varlığının güvencesi olan Konya Şeker, ağaçlandırılacak saha olarak Konya Kapalı Havzası'nın tamamını seçti.

Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 5 bin kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergahta çift taraflı ve derinliği 8 ila 10 sıraya kadar varan ağaçlandırma güzergahları ve 67 farklı yerde oluşturulan 9 bin 400 dekarlık toplu orman alanlarında cinsi, bölgenin iklim ve toprak yapılarına göre değişmekle birlikte, genel olarak akasya, dişbudak, akçaağaç, mahlep, karaağaç, iğde, ahlat, alıç, meşe, çınar, badem, zerdali, dut, ceviz, ıhlamur, çınar, sedir, karaçam, mavi selvi, kiraz gibi ağaçlar yetiştirdi.

Torku Ormanları, yetişen ormanlarla birlikte kızıl geyiklerin yanı sıra tilki, yılan, yaban tavuğu, koyun ve sincap gibi hayvanların yaşamına olanak sağladı.

Toplu ağaçlandırma alanlarında ekolojik ortamı iyileştirmek için birbiriyle uyumlu yaban hayvanlarını da bu alanlara salan Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmalarındaki temel amacı, çevre şartlarını üretici lehine değiştirmek olarak belirledi ve nitekim bu çalışmalar ilk sonuçlarını vermeye başladı.

Ağaçlar sayesinde oluşan doğal iklimleme verime yansıdı, biyolojik hayatın canlanmasıyla da süne ile biyolojik mücadelede önemli bir aşama kaydedildi.