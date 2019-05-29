Son Dakika Haberleri: Konya Şeker üreticilerin bayram avanslarını bayram öncesi yatıracak
Son Dakika Güncel Haber

Konya Şeker üreticilerin bayram avanslarını bayram öncesi yatıracak

1 saat önce

Konya Şeker Ramazan Bayramı dolayısıyla üreticilerin bayram avanslarını hesaplarına perşembe günü yatıracak.

Konya Şeker üreticilerin bayram avanslarını bayram öncesi yatıracak, System.String[]
Konya Şeker Ramazan Bayramı dolayısıyla üreticilerin bayram avanslarını hesaplarına perşembe günü yatıracak.
Üreticilerin bayramı maddi kaygılardan uzak bir şekilde geçirebilmesi için hayata geçirilen avans uygulaması her bayram öncesinde yapılıyor.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı yazılı açıklamada, Konya Şeker olarak mesuliyetlerinin üreticinin yükünü hafifletmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ekonominin genel şartları ne olursa olsun, ekonomik dalgalanmalar ne kadar zorlarsa zorlasın biz 2001'de de 2009'da da bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz şirketin yükünün değil üreticinin omuzundaki yükün hafiflemesinin hesabını yapan, üreticinin omuzundaki yükü hafifletince kendini başarılı sayan bir kurumuz. Bütün şirketlerin temkini elden bırakmadığı hatta bazılarının aşırı temkinli davrandığı bir konjonktür bu dönem. Ancak bizi bütün şirketlerden ayıran bir husus var, biz üretici şirketiyiz. Üreticinin işi beklemez, ihtiyaçları ertelenemez hele bayram harcaması hiç ertelenemez ve bizim mesuliyetimiz üreticimizin yükünü paylaşmak, o yüke omuz vermek. Biz avans uygulamasıyla da o yüke bir nebze de olsa omuz verdiğimizi düşünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:07 Kaynak: AA
Recep Konuk, Ramazan Bayramı, Konya Şeker, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:27:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Şeker üreticilerin bayram avanslarını bayram öncesi yatıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]