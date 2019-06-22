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KONYA Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı

43 dakika önce

Sel suları piknikçileri mahsur bıraktıKONYA'nın Halkapınar ilçesi İvriz mesire alanında, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle piknik yapan vatandaşların araçları sel sularının arasında kalınca mahsur kaldı.

Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı
KONYA'nın Halkapınar ilçesi İvriz mesire alanında, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle piknik yapan vatandaşların araçları sel sularının arasında kalınca mahsur kaldı. Araçlar belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı.
Halkapınar ilçesi İvriz'de sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle İvriz mesire alanında piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı. Araçları sel sularının arasında kalınca piknik yapmak için dağlık alana gelen vatandaşlardan bazıları mahsur kaldı. Halkapınar Belediyesi ekipleri iş makineleriyle araçları suların arasından çıkardı. Sel suları nedeniyle oluşan taşkında, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.
KONYA Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:39 Kaynak: DHA
Halkapınar, Güncel
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