Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı

27.09.2022 12:40
Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı

Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri ile Uluslararası Mühendislik ve Tarım Bilimleri Kongreleri başladı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Uluslararası İklim Değişikliğinin Sağlık, Yaşam, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Üzerindeki Etkileri ile Uluslararası Mühendislik ve Tarım Bilimleri Kongreleri başladı.

Kongrelerin başlaması nedeniyle üniversite kampüsündeki Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde açılış programı düzenlendi.

Selçuk Üniversitesini anlatan barkovizyon gösterisi sonrası açılış konuşmasını Kongre Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş yaptı.

Baştaş, küresel anlamda iklim değişikliği konusunun, doğrudan insan yaşamının sürdürebilirliğini sağlayabilme sorunu olduğunu, bu tehlike karşısında ise tüm dünyanın artık eyleme geçme vaktinin geldiğini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Hilmi Kağnıcı ise Konya'nın 2042 yılında karbon nötr bir şehir olması için başlattıkları 5 aşamalı projeyi anlattı.

Projeyi MÜSİAD olarak tek başlarına yürütmenin mümkün olmadığını ifade eden Kağnıcı, "Tek başımıza şehrimizi karbon nötr hale getirme şansımız yok. Bu modelde, akademik dünyaya, iş dünyasına ve siyasi desteğe çok ciddi anlamada ihtiyacımız var. Bu hepimizin ancak bir araya gelerek başarabileceğimiz hassas bir konu. Büyük bir tehlike geliyor ve biz bunu yavaş yavaş fark ediyoruz." dedi.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da video konferansla katılarak kongre katılımcılarına başarı diledi.

Açılış, protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Pakistan Multan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asif Ali, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi'nde iklim değişikliği konulu iki kongre başladı - Son Dakika

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