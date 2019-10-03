Son Dakika Haberleri: Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti
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Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

1 saat önce

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyaretiDİYARBAKIR - Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyesi bir grup öğrenci, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere...

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR - Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyesi bir grup öğrenci, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Konya'dan gelen öğrenciler, HDP Diyarbakır il binası önünde 31 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle bir süre görüşen öğrenciler, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Selçuk Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisi İbrahim Toraman, ailelerin yanında olduklarını göstermek için Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu olarak Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Toraman, "Buraya evlatları için oturma eylemi yapan annelerin sesine ses olmak için geldik. Daha öncesinde Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversiteler annelerin sesine ses olmak için imza kampanyası ve benzeri etkinlikle destek vermiştik. Bugün burada Konya'da bulunan bütün üniversite öğrencilerinin selamını getirdik ailelere ve ailelerin selamını da öğrencilere götüreceğiz. Annelerimizin her zaman yanındayız ve bu mücadelenin öneminin farkındayız. Bu mücadele PKK'nın sonunu getirecek. PKK annelerimizin ayakları altına kalacak ve Türk gençliği de bu mücadelede annelerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyacak. Bu mücadelenin öneminin farkındayız. Türk milletinin, Türkiye'nin önünü açan bir mücadeledir bu ve bizde bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Annelerimize desteğimiz sonuna kadar sürecektir" dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden HDP önündeki ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
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