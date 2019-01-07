Konya Selçuk Üniversitesinde Fakültede Tüfekle İntihar Girişiminde Bulundu

Selçuk
Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu
KONYA'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen Yunus D. (25), boş bir sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise 'Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum' diyen Yunus D., bir anlık dalgınlığı sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat
Kampüsü İletişim Fakültesi'nde meydana geldi. Lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D., iddiaya göre elinde pompalı tüfekle kampüse gelip, önce yakınlardaki bir alışveriş merkezine ardındanda iletişim fakültesine girdi. Boş bir sınıfa geçen Yunus D., tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini görmek istediğini söylemesi üzerine, durumu fark eden öğrenci ve güvenlik görevlileri polise haber verdi. Bunun üzerine başta Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Final sınavları nedeniyle büyük bir bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda sınavda olan öğrenciler tahliye edildi.
İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ileri süren Yunus D.'nin polise 'Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum' diyerek sevgilisini yanına gelmesini istediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat ikna etmek için çaba gösterdi. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan Yunus D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 adet dolu fişeğin olduğu saptandı. Yunus D.'nin polise daha öncede Ankara
'da intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, Yunus D.'nin, platonik bir aşık olabileceği üzerinde dururken, sevgilisi olduğu ileri sürdüğü öğrencinin kim olduğunu belirlemek için de çalışma başlattı. Binayı tahliye eden öğrencilerde tekrar fakülteye girdi.