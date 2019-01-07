Konya Selçuk Üniversitesinde Fakültede Tüfekle İntihar Girişiminde Bulundu - Ek
1 saat önce
Konya Selçuk Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu - EK(Tür: Yurt)
Konya Selçuk
Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu - EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:29 Kaynak: DHA
Üniversitede Pompalı Tüfekle İntihar Girişimi!
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