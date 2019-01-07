Son Dakika Haberleri: Konya Selçuk Üniversitesinde Fakültede Tüfekle İntihar Girişiminde Bulundu - Ek

Konya Selçuk Üniversitesinde Fakültede Tüfekle İntihar Girişiminde Bulundu - Ek

1 saat önce

Konya Selçuk Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu - EK(Tür: Yurt)

Konya Selçuk Üniversitesinde fakültede tüfekle intihar girişiminde bulundu - EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:29 Kaynak: DHA

Konya, Selçuk, Güncel
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