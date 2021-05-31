Üye Girişi
Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika

Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı

31.05.2021 17:10
Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı, System.String[]

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya'da çocuklara yönelik örnek projelerden olan Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi pandemi sebebiyle verdiği aranın ardından yeniden çocuklara kapılarını açtı.

Açılışıyla çok önemli bir alanda hizmet vermeye başlayan ve büyük bir eksikliği dolduran Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi 4-10 yaş grubundaki çocuklara hitap ediyor. Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocukların okuma keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri ve elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirmelerini sağlıyor.

"Çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmuştur"

Özellikle çocukların okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasının önemli olduğunu işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm hizmetler içerisinde bizim için eğitimin ayrı bir yeri var ve bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın kitapla küçük yaşta tanışması, elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri gibi önemli hizmetleri yerine getiren kütüphanemiz bu alanda ciddi bir hizmet veriyor. Aşı ve tedbirlerin etkisiyle güzel günlere yaklaştığımız bu süreçte çocuklarımızın yeniden Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ne geliyor olması da hem bizim için hem aileleri hem de gelecek güzel günler açısından sevindirici. Eğitim ve kültüre yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır bu anlamda Mart ayı içerisinde açtığımız ve eğitim hayatına kazandırdığımız 11 okul kütüphanemizle de bu alandaki hassasiyetimizin göstergesidir. 11 okul kütüphanemiz ile ilçemizdeki kütüphane sayımızı 90'a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükseltmiş oluyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise 5 okul kütüphanemizi daha ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki bütün okullarımızda kütüphanelerin oluşturulmasını sağlayarak öğrencilerimize en geniş kültür imkanlarını sunabilmek. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı

Selçuklu, Hisarcık, Pandemi, Konya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı         
18:09
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi         
18:01
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü         
17:56
Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı         
17:38
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu         
17:30
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 18:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement