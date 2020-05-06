Konya Selçuklu'da çocuklar için parklar yeniden dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi, dezenfekte ekiplerinin ilçede bulunan parklardaki oyun gruplarını yeniden dezenfekte ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek çocuklar için oyun parklarının hazır hale getirildiği belirtildi.

Sosyal mesafenin çok hassas bir konu olduğunu hatırlatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra biz de ekiplerimizle çocuklarımızın dışarı çıktıklarında parklarda bulunan oyun gruplarına gidebileceği ihtimallerini değerlendirerek, bütün parklarımızda dezenfekte işlemlerimize tekrar başladık. Virüsün ilk gününden itibaren ekiplerimizle gece gündüz demeden 'Tedbir virüsten güçlüdür' anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler de çocuklarımıza parklara gitmeleri durumunda sosyal mesafelerini korumaları çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada konuya ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında 14 yaşına kadarki çocukların 13 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekleri açıklamasının ardından Selçuklu Belediyesi ekipleri parklarda tekrar dezenfekte işlemlerine başladı. Ekipler tarafından kısıtlamanın kalkmasının ardından çocukların parklara gidebileceği ihtimaline karşın tedbirleri artırarak, ilçe genelinde bulunan oyun grupları dezenfekte işlemleri titizlikle yapılıyor."