KONYA Selçuklu'nun mirası furun kebabı, iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika

Selçuklu'nun mirası furun kebabı, iftar sofralarını süslüyor

KONYA'nın yöresel yemeklerinin başında gelen ve Selçuklu dönemi mutfağından miras kalan furun kebabı, ramazan ayında iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Kuzu etinin ön kol gerdan ve kaburgasından yapılan halk arasında furun kebabı, etin kendi yağıyla meşe odunu ateşinde taş fırında yaklaşık 7 saat pişiriliyor. 130 yıldır furun kebabı yapan ve bu geleneği 5'inci kuşak olarak sürdürmeye devam ettirdiğini belirten Gazyağcı Furun Kebabı ustası Hüseyin Çınalı," Bu yemeğin en önemli unsuru da kendi yağında pişmesidir. Furun kebabı, sürekli ilgilenilerek alt-üst çevrilerek bakır kazanlarda pişirilen bir yemektir. Konya mutfağının simge yemeğidir. Biz de 5 kuşak, 130 yıldır bu yemeği pişiriyoruz."dedi.

Konya mutfağının en özel yemeklerinden biri olan furun kebabı, Selçuklu Devleti mutfağının mirası olarak biliniyor. Mevlana'nın eserlerinde de, kebap ve kelle kebabı şeklinde anlatılan furun kebabı, asırlardır Konya fırınlarında pişiriliyor. Günümüzde fırın kebabı olarak bilinen kebap, ramazan ayında da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlarda paket servisle müşterilerine bu lezzeti tattırıyor.

130 yıldır furun kebabı yapan ve bu geleneği 5'inci kuşak olarak sürdüren Gazyağcı Furun Kebabının ustası Hüseyin Çınalı, kebabı ilk yapıldığı günlerdeki gibi aynı yöntem ve malzemelerle yaptıklarını söyledi. En küçük bir katkı maddesi olmadan pişirdiklerini ifade eden Çınalı, "Tarihi lezzeti koronavirüs salgınına rağmen vatandaşların iftar sofralarına sunmaya çalışıyoruz. 130 yıldır fırınımızda bu lezzet her zaman pişti. Restoranların kapalı olmasıyla biz de paket servisi ya da gel-al şeklinde seçeneklerle furun kebabını pişirmeye devam ediyoruz. Furun kebabı, Konya mutfağının en önemli yemeklerinden biridir. En küçük bir katkı maddesi olmadan pişirilmesiyle çok özel de bir üründür. Furun kebabı yaklaşık 6-7 saatte meşe odunuyla pişer. Kuzu etinin ön kol, gerdan ve kaburgasından yapılan bir yemek. Bu yemeğin en önemli unsuru da kendi yağında pişmesidir. Furun kebabı, sürekli ilgilenilerek alt-üst çevrilerek bakır kazanlarda pişirilen bir yemek. Konya mutfağının simge yemeğidir. Biz de 5 kuşak, 130 yıldır bu yemeği pişiriyoruz. Etinden tutun da pidesine kadar bir bütün yemektir. Kullanılacak ürünlerin özenle seçilmesi gerekir" diye konuştu.