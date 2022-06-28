SREBRENİTSA - Konya Selçuklu ve Karatay Belediyeleri, Srebrenitsa anneleri için huzurevi yaptırdı

Bosna Hersek'te Srebrenitsa anneleri için inşa edilen 2 evin açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın Selçuklu ve Karatay Belediyeleri ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Emmaus" Dayanışma Forumu iş birliğinde, "huzurevi merkezi projesi" kapsamında Potoçari'de inşa edilen 2 evin açılışı yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, EMMAUS Koordinatörü Elmedin Skrebo ve Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Skrebo açılış konuşmasında, huzurevi projesine verdikleri desteklerden ötürü Türk kurumlarına teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı burada yaptığı konuşmada, "Biz burada kendimizi misafir olarak değil ev sahibi olarak görüyoruz çünkü 1463'ten beri buradayız. Buradaki anneler bizim annelerimiz, buradaki çocuklar bizim çocuklarımız ve burada yaşayan Müslüman Boşnaklar bizim kardeşlerimiz." diye konuştu.

Seçuklu Belediyesinin 2013'ten itibaren Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesiyle kardeş belediye ilişkileri yürüttüğünü aktaran Pekyatırmacı, Stari Grad Belediyesi ve Türk kurumlarının Bosna Hersek'teki temsilcileri ile birçok projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karatay Belediyesi bir evin yapımını üstlendi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, daha önce yaptıkları Bosna Hersek ziyaretlerinde, bu projeyi gördüklerini ve Karatay Belediyesinin bir evin yapımını üstlendiğini belirtti.

Sorgun da "Her Bosna Hersek ifadesi geçtiğinde ve Bosna Hersek'e geldiğimde hem hüzünlenirim hem mutlu olurum. Hüzünlenirim çünkü 1992-1995'te burada yaşananlara şahit olduk. Bir taraftan da sizlerle birlikte burada olmaktan mutlu olurum." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Leyla Şahin Usta ise Srebrenitsalı annelerin kendilerine emanet bırakıldığını ifade etti.

Usta, "Biz sevginin, barışın, kardeşliğin ve merhametin bütün dünyayı kuşatacağına inanıyoruz. Mevlana diyarından bu mesajı yaymak için geldik. Burada yapılan evler, sadece birer ev değil. Bu evler, kardeşliğin, birliğin birer sembolü." dedi.