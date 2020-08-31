Konya selden etkilenen Giresun'a kanal açma araçları gönderdi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya olarak Giresun halkının yanında olduklarını belirtti.

Yaşanan sel felaketinin ardından, yaraların sarılması için devletin hemen teyakkuza geçtiğini ve bakanların bölgeye gittiğini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Konya olarak, sel felaketinin ardından ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştık. AFAD'ın talebiyle bölgeye kombine kanal açma araçları gönderdik. Ekipler, bölgede kanal açma çalışmaları ile bodrum katlarda biriken çamurun tahliyesi gibi çalışmalara katılıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, bir kez daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunuyorum."