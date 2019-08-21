Son Dakika Haberleri: KONYA SEYDİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, TARIM ALANLARINI SULAR ALTINDA BIRAKTI
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KONYA SEYDİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ, TARIM ALANLARINI SULAR ALTINDA BIRAKTI

1 saat önce

Seydişehir'in iki mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, tarım alanlarını sular altında bıraktı.

Seydişehir'in iki mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, tarım alanlarını sular altında bıraktı.
Ketenli ve Yaylacık mahallelerinde dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Ketenli ve Yaylacık Mahallelerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Aniden başlayan yağmur nedeniyle ciddi bir sel felaketi yaşandı. Belediye ekiplerimiz yağış sonrası duruma müdahale ederek gerekli çalışmaları başlattı. Allah'a çok şükür yaşanan doğal afette herhangi bir can kaybı olmadı. Allah beterinden korusun dedi.
Başkan Tutal, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede zarar tespiti için çalışma yapılacağını da ifade etti.
Seydişehir, Ketenli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:44 Kaynak: DHA
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