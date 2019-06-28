KONYA ŞEYMA ÖĞRETMEN İLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI HOŞLANIYORDUM
1 saat önce
Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı
'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Canpolat, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!
Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı