KONYA Silah kaçakçılığı operasyonu 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konya ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi ve satışı yapan bir şebekenin olduğu bilgisi aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şebeke üyelerine 8 Eylül Salı günü eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan Yıldırım, Hasan Yolcu, Mehmet Yeşiler, Hasan Yücel, Süleyman Kale, Seyit Yavuz gözaltına alındı. Yapılan aramada da 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, mahkemece tutuklandı.