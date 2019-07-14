Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan 15 Temmuz mesajı
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Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan 15 Temmuz mesajı

4 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde Türk milletinin hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'dan 15 Temmuz mesajı, System.String[]
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde Türk milletinin hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Konya SMMMO Başkanı Erdal, "Darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz Türkiye için son yılların ve bizim neslimizin yaşadığı en önemli acı kesitlerden birisidir. Devletimizi yıkmaya çalışan hainlere gereken dersi 15 Temmuz gecesi milletimiz vermiştir. Bu vatanın kolayca alınmadığının hesabını yapmayanlara göğüslerini siper eden kahraman milletimiz, hainlere gereken dersi vermiştir. Ellerindeki Türk bayraklarıyla hayatları pahasına ülkemize ihanet eden hainlere karşı duran milletimiz, yüreklerindeki vatan sevgisiyle hainleri bertaraf etmiştir. Hain kalkışmanın üçüncü yıldönümünde aziz şehitlerimizi minnetle yad ederken, kahraman gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum. Allah ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin" ifadelerini kullandı. - KONYA
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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