Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal değerlendirmede bulundu - Son Dakika

Konya SM. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, e-dönüşüm işlemleri ve bildirimleriyle elde edilen tüm verilerin Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerinde mevcut olduğundan dolayı Ba-Bs bildirimlerinin temmuz ayından itibaren kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, Ba-Bs bildirimleriyle ilgili "Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5 bin lira ve üzerindeki mal veya hizmet alışlarını, Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) bildirmektedir. Bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5 bin lira ve üzerindeki mal veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile bildirmektedirler." ifadesini kullandı.

E-dönüşüm uygulamaları (e-fatura, e-defter, e-irsaliye gibi) kullanımıyla Ba-Bs formlarındaki tüm verilere Gelir İdaresi Başkanlığının ulaşabileceğini aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin lirayı aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yine aynı Genel Tebliğ hükümleri uyarınca 2018 yılında brüt satış hasılatları 5 milyon ve üzeri rakamına ulaşan tüm firmalar 01/07/2020 tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. E-dönüşüm kapsamındaki bu gelişmeler dikkate alındığında 01/07/2020 tarihinden itibaren Ba-Bs bildirimi verilmesine gerek olmadığı sistemde bulunan mevcut verilerden gerekli bilgilerin alınabileceği ve bu bildirimin verilmesine ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir."