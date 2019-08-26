Son Dakika Haberleri: Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: "Malazgirt Zaferi ile bir medeniyetin temeli atıldı"
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Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: "Malazgirt Zaferi ile bir medeniyetin temeli atıldı"

52 dakika önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 948. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal:

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 948. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.


Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Bu şanlı tarihe sahip milletin bireyleri olarak, bu güzel ve anlamlı zaferin yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Malazgirt Zaferiyle birlikte Anadolu'da asırlar boyunca devam edecek kardeşlik, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı bir medeniyetin ilk adımı atıldı. Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini atmıştır. Bugüne bakıldığı zaman milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. 1071'de Malazgirt'te düşmana karşı muvaffak olan Türk ordusu, aynı ruh ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruzu başlatarak işgalcilere karşı kararlı bir duruş ve bütün dünyanın saygı duyduğu, hayranlıkla takip ettiği bir başarıya ulaşmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KONYA

Malazgirt, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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