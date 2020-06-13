Konya SMMMO Başkanı Erdal mesaj yayımladı - Son Dakika

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 3568 sayılı meslek yasasının 31. yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı.

Başkan Erdal mesajında,13 Haziran'ın bu meslek ve meslek camiası için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Erdal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 1 Mart 1989 tarihinde teklif edilen meslek yasasıyla ilgili, "Teklif, 1 Haziran 1989 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış, 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslek yasamızın yasal statüsüne kavuşmasıyla meslek mensuplarımız, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak, ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Ürettiği ve yarattığı değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mesleki olarak çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu vurgulayan Erdal, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasakları sürecinde yasal zorunluluklardan dolayı hayatlarını tehlikeye atarak ofislerinde çalışmalarını devam ettirdiler. Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında işlerinin başında olmak zorunda kalan meslektaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bu kapsamda daha önce dile getirdiğimiz birçok mesleki sorunlarımızın bir an önce çözüme kavuşması en büyük dileğimizdir. Mesleki sorunlarımızın çözüleceği umuduyla meslek yasamızın yürürlüğünün 31. yıl dönümünü kutlar, tüm meslektaşlarıma ve camiamıza saygılar sunarım."